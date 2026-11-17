Aos 35 anos, após o fim de um relacionamento “devastador” e cinco casos breves, Melissa Febos, que não era solteira desde seu primeiro namoro, duas décads antes, soube que precisava de um tempo sozinha. Decidiu, então, que não faria sexo, iria a encontros ou flertaria com quem fosse – o celibato seria para se conhecer, sem que suas obsessões românticas e eróticas a moldassem. A experiência, que se estendeu por um ano, está em O Hiato, livro no qual Febos revisita antigos amores e questiona a expectativa social de que as mulheres dediquem suas vidas aos outros.

No título que acaba de chegar ao Brasil pela Harper Collins, a americana ultrapassa o puro relato de suas vivências ao explorar a história do celibato, desde as beguinas – mulheres cristãs que, com independência rara para a época, formaram comunidades semi-monásticas na Europa medieval e amparavam os mais pobres — até as reflexões feministas de Virginia Woolf, escritora que questionou a condição e o papel imposto às mulheres em obras como Um Teto Todo Seu (1929). A partir dessas referências, Febos reflete também sobre a ideia de que a realização feminina depende de sua vida estar associada à de outra pessoa.

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Sob a ótica patriarcal do amor romântico, priorizar os próprios desejos pode soar radical – e foi justamente o que ela fez. A preocupação constante em agradar os outros deu lugar a mais tempo e energia dedicados a si. Curiosamente, esse movimento também a tornou mais disponível para as pessoas e mais honesta em suas relações. Hoje, em um relacionamento há dez anos, Febos afirma que, embora não fosse o objetivo, esse vínculo só pôde existir por causa do período de celibato. “Minha esposa não é a solução para tudo na minha vida. É uma responsabilidade muito grande concentrar toda a minha felicidade nas mãos de uma pessoa”, afirma em entrevista a VEJA.

Febos já é conhecida dos leitores brasileiros: com o best-seller Girlhood: No corpo de uma mulher, a autora estreou no país em 2025 e discorreu sobre suas experiências durante a puberdade, período que define como uma “virada brutal”. A partir das mudanças físicas e da relação com o próprio corpo, ela também aborda a descoberta de sua sexualidade queer, assédio sexual, a vivência com práticas BDSM e o contato com drogas.

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A escrita autobiográfica virou sua marca, mas Febos demorou a aceitar esse caminho. Sempre soube que seria escritora, provavelmente romancista. Uma tarefa da pós-graduação, porém, a fez experimentar outro gênero: aos 20 anos, ao escrever sobre sua experiência com o vício, notou que as palavras fluíam no papel com uma rapidez inesperada, dando forma ao seu melhor texto até então. Na época, entretanto, o resultado não era motivo para comemorar. “Droga! Isso vai ser muito constrangedor”, pensava. Anos depois, reconhece que a escrita permite revisitar experiências que já foram insuportáveis, confrontar questões que nunca compartilhou com alguém e rever a sua própria história. “Quem escreve não ficção pessoal sabe que, quando uma história pede para ser contada, é difícil fugir dela”, defende.

O passar dos anos, no entanto, não torna esse processo mais simples. Febos compara a autoanálise a levantar uma pedra e descobrir que há muitas outras coisas escondidas embaixo dela. Ao contrário do que aparenta, escrever sobre assuntos tão pessoais não significa compreender-se por completo – ela ainda sente vergonha de algumas experiências e nem sempre está disposta a encarar os próprios desconfortos. Mesmo assim, a análise segue como uma prática central em sua vida, ciente de que ainda há muito para descobrir sobre si. “É importante olhar para quem você realmente é, entender o que te faz feliz e construir uma vida a partir disso, em vez de tentar corresponder às expectativas do outro”, aconselha.