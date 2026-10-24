Melhor da semana: Susana Vieira ri de si mesma em série de humor

Susana Vieira, 84 anos, transformou uma de suas frases mais famosas, “Não tenho paciência para quem está começando”, na premissa de Escola Susana Vieira de Atuação, série de humor que estreou no GloboPop na sexta-feira, 16. Na produção criada por Caito Mainier, a atriz interpreta uma professora de teatro exigente, encarregada de transformar aspirantes a atores em grandes estrelas. Entre alfinetadas aos influenciadores digitais, referências à própria carreira e ao temperamento que a consagrou, Susana faz de sua personalidade a principal fonte de humor.

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Em uma época em que celebridades se esforçam para construir uma imagem cuidadosamente calculada nas redes sociais, Susana segue na contramão. Não tenta suavizar as próprias características para agradar às novas gerações. Ao contrário, exagera seus traços mais conhecidos e os transforma em comédia.