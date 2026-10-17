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Cultura

Melhor da semana: ‘Profundezas’ une suspense e crítica ambiental na Netflix

Com Josh Hartnett, minissérie da Netflix alcançou 17 milhões de visualizações nos primeiros dias

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 08h00
Série 'Profundezas'
Série 'Profundezas' (Reprodução/Netflix)
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Melhor da semana: ‘Profundezas’ une suspense e crítica ambiental na Netflix Priorize VEJA no Google

O que se esconde nas profundezas do oceano? É a partir dessa pergunta que Profundezas, nova minissérie da Netflix, constrói uma trama que vai além dos sustos provocados por uma criatura misteriosa. Ambientada em Snooks Arm, uma pequena comunidade de pescadores no litoral do Canadá, a produção acompanha Calvin Penney, interpretado por Josh Hartnett, 48, um homem marcado por traumas do passado que precisa enfrentar uma ameaça vinda do mar. Ao lado do filho, vivido por Charlie Heaton, 32, de Stranger Things, e de uma bióloga marinha interpretada por Mackenzie Davis, 39, ele tenta descobrir o que está por trás dos acontecimentos que aterrorizam os moradores.

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Criada por Jesse McKeown, roteirista de The Umbrella Academy, a série de seis episódios combina o suspense com questões mais atuais, como as mudanças climáticas, a exploração ambiental e os interesses econômicos que ameaçam pequenas comunidades. O resultado conquistou o público. Lançada em 8 de outubro, Profundezas alcançou o primeiro lugar entre as séries de língua inglesa mais assistidas da Netflix, com 17 milhões de visualizações nos quatro primeiros dias.

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