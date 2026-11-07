Melhor da semana: o desfecho de ‘A Nobreza do Amor’ e o primor de seus figurinos

Nem mesmo a audiência abaixo das expectativas tira o mérito de A Nobreza do Amor, que se despede da Globo nesta sexta-feira, 6. Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a novela das seis apostou em uma narrativa pouco explorada na televisão brasileira: uma princesa africana como protagonista de um conto de fadas, com direito a romance, disputas políticas e uma guerra pelo trono. Na reta final, Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) enfrentaram o tirano Jendal (Lázaro Ramos) em uma batalha pela libertação do reino de Batanga, com sequências de ação que evidenciaram o investimento da produção.

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É verdade que a trama sofreu com a lentidão de alguns núcleos e não conseguiu transformar seu apuro visual em sucesso de público. Ainda assim, deixa um saldo importante. Com um elenco majoritariamente negro, figurinos elaborados e referências às culturas africana e nordestina viraram referência e pararam até nas passarelas de moda. Em abril, atores subiram nos palcos da Rio Fashion Week para celebrar este trabalho de vestimentas.

A produção deu a seus personagens o direito de ocupar um universo de fantasia historicamente reservado a protagonistas brancos. O maior acerto não está apenas na derrota de um vilão ou na possibilidade de um final feliz, mas na imagem de uma princesa negra que não espera ser salva para lutar pelo próprio destino.

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