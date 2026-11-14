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Cultura

Melhor da semana: o debate necessário levantado no doc ‘A Clínica’, da Globo

Série documental expõe limites entre tratamento psiquiátrico, autoridade médica e liberdade dos pacientes

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 08h00
Série 'A Clínica' lembra dependência química de Rafael Ilha e Maurício Mattar
Série 'A Clínica' lembra dependência química de Rafael Ilha e Maurício Mattar (Reprodução/TV Globo)
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Melhor da semana: o debate necessário levantado no doc ‘A Clínica’, da Globo Priorize VEJA no Google

A série documental A Clínica, da Globo e do Globoplay, é um dos acertos da semana ao levantar uma discussão tão delicada quanto necessária. A produção investiga a trajetória da Clínica Maxwell, em Atibaia (SP), conhecida por receber famosos e pacientes de famílias influentes. Os depoimentos de Rafael Ilha, Maurício Mattar e familiares do lutador Ryan Gracie, morto em 2007, expõem relatos de tratamentos controversos e levantam questões sobre internações psiquiátricas, dependência química e abuso de poder. O médico Sabino Ferreira de Farias Neto, responsável pela instituição, também apresenta sua versão.

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Mais do que explorar histórias traumáticas de celebridades, a série, dirigida por Camila Appel e Monica Almeida, tem o mérito de provocar uma reflexão sobre a autonomia de pessoas em situação de vulnerabilidade. Vale assistir. 

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