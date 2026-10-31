Melhor da semana: novelão da Netflix, ‘Dom de Iludir’ reforça vigor do melodrama no país

A Netflix parece ter descoberto o que a televisão brasileira sabe há décadas: um bom novelão não precisa ser reinventado. Lançada nesta quarta-feira, 28, Dom de Iludir reúne os ingredientes que consagraram o gênero: intrigas familiares, segredos e traições. Marieta Severo interpreta Lúcia Rossetti, uma rica colecionadora de arte da elite carioca que, desesperada para encontrar a cura de uma doença misteriosa da filha, Maíra, vivida por Alice Wegmann, recorre aos serviços de uma terapeuta espiritual interpretada por Nanda Costta. A promessa de salvação logo se transforma em um golpe que expõe os segredos de duas famílias.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

O que começa como uma história de vigarice ganha contornos mais interessantes ao explorar a relação entre mãe e filha, marcada por uma mistura de amor, culpa e controle. Lúcia protege Maíra a ponto de sufocá-la, enquanto a jovem tenta conquistar uma independência que parece sempre fora de alcance.

Já a golpista Irina está longe de ser apenas uma vilã convencional. As três personagens oscilam entre vítimas e algozes, em uma dinâmica que dá profundidade a uma trama construída sobre aparências. Sob a direção de Mauro Mendonça Filho, responsável por Verdades Secretas, a série combina suspense e melodrama sem abrir mão dos exageros que fazem parte da tradição das novelas.

Continua após a publicidade