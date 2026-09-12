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Cultura

Melhor da semana: Ingrid Guimarães e Mônica Martelli derrotam ‘Homem-Aranha’

Filme lidera a bilheteria nacional e supera produções internacionais na estreia

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 09h00
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Mônica Martelli e Ingrid Guimarães no filme 'Minha Melhor Amiga', da Paris Filmes (Paris Filmes/Divulgação)
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Ingrid Guimarães e Mônica Martelli mostraram mais uma vez a força do cinema brasileiro nas bilheterias. Minha Melhor Amiga, comédia estrelada pela dupla e dirigida por Susana Garcia, estreou no topo do ranking nacional, com 462 mil espectadores e arrecadação de 11,4 milhões de reais. O desempenho coloca o longa à frente de Homem-Aranha: Um Novo Dia, superprodução da Marvel, até então líder nas salas do país.

O tamanho da aposta já estava evidente antes de o primeiro ingresso ser vendido. A produção chegou a 1.531 salas, distribuídas por 773 cinemas de 436 cidades, a maior abertura de um filme nacional já registrada no país, superando as 1.456 salas de Minha Mãe É Uma Peça 3. A estratégia encontrou público: Ingrid e Mônica, amigas também fora das telas, transformaram em filme a química que há tempos exibem nas redes sociais.

Num momento em que levar o público de volta às salas virou uma batalha, duas mulheres acima dos 50 anos falando de amizade, menopausa, filhos e recomeços, assumiram o primeiro lugar. Sem super-heróis, efeitos mirabolantes ou franquia importada.

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