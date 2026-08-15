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Cultura

Melhor da semana: golaço de ‘Jogada de Risco’ com futebol, nudez e Cauã Reymond

Série idealizada por Cauã Reymond bate recordes no streaming

Por Flávio Monteiro, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 08h00
Homem barbudo com olhar sério em primeiro plano, com quatro jogadores de futebol em segundo plano, todos com camisas listradas pretas e amarelas, em um fundo dourado escuro
'Jogada de Risco' é a produção mais vista do Globoplay desde sua estreia (Reprodução/TV Globo)
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Consolidada como a produção mais vista do Globoplay desde sua estreia, Jogada de Risco se tornou um sucesso histórico para o streaming da TV Globo. Criada e protagonizada por Cauã Reymond, a série mergulha nos bastidores do futebol, entre contratos milionários, disputas de ego, ambição e uma forte dose de sexo e erotismo. A boa recepção da audiência fez da produção a série original de maior audiência da plataforma desde sua criação, em 2015.

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Na trama, Cauã interpreta Maurício, um ex-jogador de futebol que teve uma carreira promissora, mas interrompida por uma sequência de lesões. Após se aposentar dos gramados, ele passa a atuar como agente de atletas e começa a trabalhar com jovens jogadores, enquanto tenta se firmar em um mercado competitivo e marcado por disputas de poder. Além de Cauã, outros nomes ganharam protagonismo na obra, como Bruna Griphao, em seu primeiro trabalho como atriz desde o Big Brother Brasil, Marcelo Adnet, Letícia Colin e Juan Paiva.

Adotando um perfil mais ousado, a produção não economiza nas cenas de teor sexual. Isso fica evidente logo no início da série, quando Bruna Griphao e Juan Paiva protagonizam uma cena de sexo que chamou atenção pela ousadia, que ultrapassa por muito as cenas vistas na polêmica Verdades Secretas. A aposta em um conteúdo mais provocativo deu resultado, ajudando a consolidar a identidade da série e a diferenciá-la de outras produções do catálogo do Globoplay.

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O sucesso é tamanho que os executivos da emissora já estudam uma segunda temporada. A possibilidade de a série continuar sendo produzida vem sendo avaliada internamente, e a tendência é que uma decisão definitiva seja tomada em outubro.

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