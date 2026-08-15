Melhor da semana: golaço de ‘Jogada de Risco’ com futebol, nudez e Cauã Reymond

Consolidada como a produção mais vista do Globoplay desde sua estreia, Jogada de Risco se tornou um sucesso histórico para o streaming da TV Globo. Criada e protagonizada por Cauã Reymond, a série mergulha nos bastidores do futebol, entre contratos milionários, disputas de ego, ambição e uma forte dose de sexo e erotismo. A boa recepção da audiência fez da produção a série original de maior audiência da plataforma desde sua criação, em 2015.

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Na trama, Cauã interpreta Maurício, um ex-jogador de futebol que teve uma carreira promissora, mas interrompida por uma sequência de lesões. Após se aposentar dos gramados, ele passa a atuar como agente de atletas e começa a trabalhar com jovens jogadores, enquanto tenta se firmar em um mercado competitivo e marcado por disputas de poder. Além de Cauã, outros nomes ganharam protagonismo na obra, como Bruna Griphao, em seu primeiro trabalho como atriz desde o Big Brother Brasil, Marcelo Adnet, Letícia Colin e Juan Paiva.

Adotando um perfil mais ousado, a produção não economiza nas cenas de teor sexual. Isso fica evidente logo no início da série, quando Bruna Griphao e Juan Paiva protagonizam uma cena de sexo que chamou atenção pela ousadia, que ultrapassa por muito as cenas vistas na polêmica Verdades Secretas. A aposta em um conteúdo mais provocativo deu resultado, ajudando a consolidar a identidade da série e a diferenciá-la de outras produções do catálogo do Globoplay.

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O sucesso é tamanho que os executivos da emissora já estudam uma segunda temporada. A possibilidade de a série continuar sendo produzida vem sendo avaliada internamente, e a tendência é que uma decisão definitiva seja tomada em outubro.