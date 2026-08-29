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Cultura

Melhor da Semana: Anitta metralha sinceridade no manjado ‘Estrelas da Casa’

Cantora se destacou na estreia da atração com comentários ácidos e irônicos

Por Flávio Monteiro, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 09h51 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h11
Cantora Anitta no palco, com cabelo castanho solto, usando top dourado de correntes e conchas, calça jeans de cintura baixa e cinto azul brilhante, segurando um microfone e com a mão esquerda no cabelo. Ao fundo, luzes azuis e equipamentos de palco
Anitta no Estrelas da Casa (Reprodução/TV Globo)
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Depois de registrar um fracasso com a última temporada de The Masked Singer, a TV Globo volta a apostar numa fórmula batida para tentar sucesso em seu mais recente reality musical. A terceira temporada de Estrelas da Casa, que estreou na terça-feira, 25, tem angariado boa repercussão junto ao público — e não pelas valências musicais de seus participantes. Marcando presença como uma das conselheiras do reality, a cantora Anitta é, de longe, a novidade da produção, com comentários ácidos e sem pudores.

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Logo no episódio de estreia do reality, a cantora deixou claro que “só chega para causar” e fez jus à sua afirmação. Teve deboche com participantes vestidos de rosa que, segundo ela, pareciam prestes a performar Barbie Girl; criticas ao estilo de participantes, que poderiam “se vestir como adultos”, e não “como (quem tem) 15 anos”; e até críticas à produção de som, com apontamentos de que os instrumentos se sobressaíram às vozes: “A produção continuou bem alta e, quando eram os tons baixos, a gente não conseguiu ouvi-los tanto”, disse.

Sendo assim, a atenção se volta à forma como a artista deve se portar nos próximos episódios. Há um temor de uma possível mudança de comportamento, o que não aconteceu na quinta-feira, 27. Anitta segue canalizando as atenções, com destaque para o momento em que uma crítica feita pela artista vazou durante uma conversa reservada com Belo, mentor do time de pagode. “Eu acho que sai ela, que a voz não é tão boa”, disse, em comentário que, como tudo que ela tem feito no programa até aqui, repercutiu entre o público. Sinceridade, algo em falta em programas que tentam a bajular todo mundo que sobe ao palco, é o ingrediente que faltava na natimorta atração, agora recauchutada.

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