Depois de doze indicações ao longo da carreira, Anitta, 33, conquistou seu primeiro Grammy Latino, na cerimônia realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora venceu a categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com Equilibrivm, projeto que mistura samba, funk, reggae e referências às religiões de matriz africana.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

No palco, apresentou um medley de quatro músicas do disco e aproveitou o discurso de agradecimento para defender o reconhecimento da cultura afro-brasileira e lembrar que o Brasil também faz parte da América Latina. “Que a cultura brasileira e o candomblé estejam sempre aí. Laroyê, Exu”, declarou.

A conquista tem um significado especial na trajetória da artista, que passou anos investindo em uma carreira internacional, com músicas em inglês e espanhol, e recebeu seu primeiro gramofone justamente por um trabalho que valoriza suas origens. Em uma premiação historicamente dominada por artistas de língua espanhola, Anitta fez questão de exaltar o português e a identidade brasileira.

Continua após a publicidade