Melhor da semana: Anitta conquista o primeiro Grammy Latino da carreira
Após doze indicações, cantora é premiada por álbum que valoriza as raízes brasileiras
Depois de doze indicações ao longo da carreira, Anitta, 33, conquistou seu primeiro Grammy Latino, na cerimônia realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora venceu a categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com Equilibrivm, projeto que mistura samba, funk, reggae e referências às religiões de matriz africana.
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No palco, apresentou um medley de quatro músicas do disco e aproveitou o discurso de agradecimento para defender o reconhecimento da cultura afro-brasileira e lembrar que o Brasil também faz parte da América Latina. “Que a cultura brasileira e o candomblé estejam sempre aí. Laroyê, Exu”, declarou.
A conquista tem um significado especial na trajetória da artista, que passou anos investindo em uma carreira internacional, com músicas em inglês e espanhol, e recebeu seu primeiro gramofone justamente por um trabalho que valoriza suas origens. Em uma premiação historicamente dominada por artistas de língua espanhola, Anitta fez questão de exaltar o português e a identidade brasileira.