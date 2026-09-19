Melhor da semana: a segurança de Ana Clara no ‘Estrelas da Casa’

Em sua terceira temporada à frente do Estrelas da Casa, reality musical da Globo, a ex-BBB Ana Clara, 29, mostra uma segurança que vai além de cumprir roteiro, anunciar provas ou comandar eliminações. Ao dividir a cena com Anitta, Belo e Junior, ela conversa de igual para igual, provoca, brinca e, principalmente, sabe a hora de deixar os convidados brilharem sem desaparecer atrás deles.

“Eles estão curtindo muito, estão entregando o trabalho deles, o tempo deles para a gente. Está sendo muito legal, muito bom eles na equipe”, afirmou à coluna GENTE. Desde que deixou o BBB 18, Ana Clara passou pelo Vídeo Show, atrações ligadas ao próprio Big Brother, Túnel do Amor e Panela Quente antes de ganhar um programa de grande porte na TV aberta.

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