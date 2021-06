Meghan Markle lança livro infantil dias após nascimento de Lilibet Diana

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, lançou nesta terça-feira, 8, seu primeiro livro infantil, The Bench (“o banco”, em tradução literal). Com dedicatória manuscrita “ao homem e ao menino que fazem meu coração fazer tum-tum” – ou seja, o marido príncipe Harry e ao pequeno de dois anos, Archie –, a história observa o relacionamento de pai e filho através dos olhos da mãe.

A inspiração para o livro data desde 2019, quando, no primeiro Dia dos Pais celebrado com Archie, Meghan escreveu um poema para Harry. “The Bench começou como um presente para o meu marido, um mês depois do nosso filho nascer”, disse Meghan em comunicado. “O poema se tornou essa história.” Ilustrado em aquarela por Christian Robinson, o livro, segundo a sinopse, “captura o calor, a alegria e o conforto de um relacionamento entre pais e filhos em todos os caminhos da vida”, com desenhos que lembram a família do ex-casal real. Sua chegada às livrarias sucede em dias uma outra chegada, ainda mais especial: Meghan deu à luz à filha Lilibet Diana no último dia 4 de junho, assim batizada em homenagem à bisavó Rainha Elizabeth II e à falecida avó Diana, princesa de Gales.

“Minha esperança é que The Bench ecoe em todas as famílias, independentemente da composição, tanto quanto na minha”, disse Meghan, que também narra uma versão em áudio do livro. Até o momento, a história segue sem tradução para o Brasil.