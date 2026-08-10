Meghan Markle é esnobada por astro da música durante evento

Meghan Markle protagonizou um momento constrangedor durante o tapete vermelho da gala de 40 anos da David Foster Foundation, realizada na última sexta-feira, 7, em Victoria, no Canadá. Em um vídeo, a duquesa de Sussex aparece estendendo a mão para cumprimentar o produtor musical David Foster, que passa por ela sem responder ao gesto.

Na sequência, os dois posam para fotos ao lado do príncipe Harry e de Katharine McPhee, mulher de Foster e estrela de American Idol. A cantora chega a colocar o braço em volta de Meghan enquanto os quatro se posicionam diante das câmeras.

A cena chama atenção porque Harry e Meghan são próximos de Foster e McPhee há anos. A cantora, inclusive, já descreveu a relação entre o marido e o príncipe como semelhante à de “pai e filho”. Apesar disso, a interação no tapete vermelho foi vista por alguns presentes como um momento de aparente desconforto entre Meghan e o produtor.

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