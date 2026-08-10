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Cultura

Meghan Markle é esnobada por astro da música durante evento

Duquesa de Sussex foi ignorada ao tentar cumprimentar artista em tapete vermelho

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 16h52 | Atualizado em 10 ago 2026, 17h15
Meghan Markle, de vestido preto, e Príncipe Harry, de smoking, interagem com um homem de terno cinza em um evento de gala. Meghan sorri e toca o braço de Harry, que olha para baixo. O homem de terno sorri para Meghan. Ao fundo, um painel branco com logotipos de patrocinadores
Ao lado do príncipe Harry, Meghan Markle é esnobada por David Foster em tapete vermelho de evento (Facebook/Reprodução)
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Meghan Markle protagonizou um momento constrangedor durante o tapete vermelho da gala de 40 anos da David Foster Foundation, realizada na última sexta-feira, 7, em Victoria, no Canadá. Em um vídeo, a duquesa de Sussex aparece estendendo a mão para cumprimentar o produtor musical David Foster, que passa por ela sem responder ao gesto.

Na sequência, os dois posam para fotos ao lado do príncipe Harry e de Katharine McPhee, mulher de Foster e estrela de American Idol. A cantora chega a colocar o braço em volta de Meghan enquanto os quatro se posicionam diante das câmeras.

A cena chama atenção porque Harry e Meghan são próximos de Foster e McPhee há anos. A cantora, inclusive, já descreveu a relação entre o marido e o príncipe como semelhante à de “pai e filho”. Apesar disso, a interação no tapete vermelho foi vista por alguns presentes como um momento de aparente desconforto entre Meghan e o produtor.

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