Megashow pós-pandemia em Nova York confirma novas atrações

Para celebrar o retorno das atividades culturais em Nova York, a prefeitura da cidade irá realizar um megashow no dia 21 de agosto no Central Park. Após um mês do anúncio do evento, o produtor musical Clive Davis, à frente da organização, e o prefeito Bill de Blasio revelaram hoje as mais de 15 atrações que farão parte do We Love NY: The Homecoming Concert.

Além de Bruce Springsteen, Paul Simon e Jennifer Hudson, que já haviam sido confirmados, o show contará com a presença de Jon Batiste, Andrea Bocelli, Kane Brown, LL Cool J, Elvis Costello, Lucky Daye, Earth, Wind & Fire, Kenny “Babyface” Edmonds, Cynthia Erivo, Wyclef Jean, Journey, The Killers, Barry Manilow, Polo G, Carlos Santana, Patti Smith, Rob Thomas e da Orquestra Filarmônica de Nova York. Personalidades como Jimmy Fallon, Gayle King e Don Lemon também farão parte da festa.

HAPPENING NOW: @CliveDavis joins @NYCMayor to announce a star-studded roster of talent for the #HomecomingWeek Concert at the Great Lawn in @CentralParkNYC! https://t.co/YB7hPj2AoC pic.twitter.com/58LSiwogjm — City of New York (@nycgov) July 27, 2021

“Este será um momento histórico e monumental para todos os nova-iorquinos e americanos. É uma celebração da nossa cidade, de cada família trabalhadora que enfrentou desafios incríveis no ano passado e conseguiu superá-los”, disse Blasio em comunicado. O prefeito também fez questão de enfatizar que será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação para aqueles que desejam curtir o evento. Já o uso de máscaras será opcional por se tratar de um ambiente ao ar livre.

“Não há lugar mais especial do que o Central Park para comemorar a reabertura da cidade de Nova York. Considero o pedido do prefeito uma verdadeira honra; e, com a Live Nation, estamos organizando um show inesquecível para esta ocasião histórica”, disse Clive Davis. Para aqueles que estiverem vacinados, comparecer à celebração não irá pesar no bolso. De todos os ingressos, 80% serão gratuitos e apenas uma pequena parcela, a VIP, ficará disponível para compra.

Com expectativa de receber aproximadamente 60 000 pessoas, o megashow será também exibido em várias parte do mundo pela CNN e fará parte da semana de reabertura em toda a cidade de Nova York, que acontecerá entre 14 e 22 de agosto. Durante o período, serão realizados concertos ao vivo, produzidos pelo Universal Hip Hop Museum, no Bronx, na Ilha de Staten, no Brooklyn e no Queens, além de exibições de filmes gratuitos e atividades culturais diversas.