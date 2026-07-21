Megan Fox vai reviver personagem que marcou sua carreira; entenda

Um dos papéis mais memoráveis da carreira de Megan Fox é como Jennifer Check, em Garota Infernal (2009). Dezessete anos após a estreia, a atriz voltará a interpretar a personagem em uma sequência. Embora tenha sido recebido com críticas negativas na época do lançamento, em parte pelos efeitos visuais modestos e pelo orçamento limitado, o filme conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos e acabou se tornando um título cult.

Ainda não há muitas informações oficiais sobre a sequência, mas a previsão é de que as gravações comecem em outubro. A diretora Karyn Kusama e a roteirista Diablo Cody devem retornar para a produção do filme. “Sim, eu quero fazer uma sequência! Eu ainda não acabei com ‘Garota Infernal’. Eu preciso colaborar com pessoas que acreditem no filme tanto quanto eu acredito, e isso ainda não aconteceu”, disse Cody, em entrevista para um site norte-americano.

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Amanda Seyfried, que atua como protagonista na história, não foi citada como um possível nome na sequência. Na história, ela é uma menina tímida, amiga de Jennifer, e começa a se arriscar mais na vida por influência da colega. Ao perceber que a personagem de Megan Fox está possuída, passa a tentar resolver o ‘problema’.

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