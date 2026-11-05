Megaespetáculo sobre a Batalha dos Guararapes poderá captar quase meio milhão de reais via Lei Rouanet
Peça “Batalha dos Guararapes” no Nordeste recebe apoio da Lei Rouanet para unir história e inclusão social
O Ministério da Cultura autorizou a captação de 499.356 reais via Lei Rouanet para a montagem do espetáculo ao ar livre “Batalha dos Guararapes”. Com prazo aberto em 30 de outubro, o período de busca por patrocínio se estende até 31 de dezembro de 2026 para a encenação de grande porte sobre episódios históricos do século XVII durante o domínio holandês no Nordeste.
A montagem contará com cerca de 80 artistas locais e 100 figurantes recrutados em comunidades vizinhas ao Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na Região Metropolitana do Recife.
Além das apresentações gratuitas, o cronograma proposto pela Metron Produções inclui oficinas de formação em artes cênicas para os moradores da região, aliando a preservação da memória histórica à inclusão social e à capacitação profissional.