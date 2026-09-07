Medo de IPTU que nada: Lázaro Ramos esbanja apê novo em Salvador

Lázaro Ramos, que está na reta final da novela Nobreza do Amor na Globo, falou com a coluna GENTE sobre o apartamento que está reformando em Salvador e os próximos projetos. Ele esteve no Rock in Rio, neste domingo, 6.

“Esse apartamento é o apartamento que tenho desde 2004, era da época que era solteiro e agora vai virar um apartamento de família né? Estou levantando paredes porque quando construí eu derrubei tudo para ficar com um quarto só. Agora dois filhos, esposa, tem que levantar parede. E principalmente tem um lugar na minha terra né? Toda vez que vou para lá eu amo e sinto falta de ter esse aconchego de casa”.

Sobre a repercussão no final da novela e os próximos projetos: “Felicíssimo, acabando com saudade dos amigos, do personagem e esperando a novela acabar de um jeito lindo. O próximo projeto é lançar Antártida, 17 de setembro, e lançar Feito Pipa, 5 de novembro. Feito Pipa ganhou Berlim, ganhou cinco prêmios em Gramado, inclusive ganhei melhor ator coadjuvante e agora vai chegar para o público. Torcer para de repente estar sendo representante do Brasil no Oscar”.

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