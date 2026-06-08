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Cultura

MC Livinho rompe acordo publicitário com Virginia por ciúmes

 Cantor apagou colaboração com a influenciadora de levantou suspeitas de seguidores  

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 11h50 | Atualizado em 8 jun 2026, 13h06
Um homem e uma mulher posam lado a lado. Ele, à esquerda, tem cabelo escuro cacheado, bigode fino, usa regata branca e colares dourados. Ela, à direita, tem cabelo loiro ondulado, usa top vermelho e maquiagem leve. Ambos olham para frente com expressão séria, sob um céu claro
MC Livinho rompe acordo publicitário com Virginia por ciúmes -  (Reprodução/Twitter)
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MC Livinho rompe acordo publicitário com Virginia por ciúmes Priorize VEJA no Google

 Uma colaboração profissional entre Virginia e MC Livinho, feita em seus perfis nas redes sociais, anda dando o que falar. É que a dupla participou em conjunto de uma ação publicitária para uma marca de cerveja. No vídeo, a influenciadora aparece dançando uma das músicas dele. Dias depois de ambos publicarem a ação, do nada, ele deletou o vídeo de seu perfil. Para piorar, também deixou de segui-la.

A atitude de Livinho gerou especulações nas redes sociais. A mulher dele, Byanca Gabarron, na sequência, publicou um vídeo borrifando perfume, assim como faz Virginia, o que foi considerado por muitos seguidores como uma indireta para a influenciadora.

Após todo o tititi gerado, Livinho explicou por que decidiu deletar a “collab”. A seu ver, as pessoas estavam shippando e criando teorias de um possível romance dele com a ex-namorada de Vini Jr. “Eu tenho total respeito pela Virginia, mas também tenho pelo meu lar. Vocês criarem fanfic, shipparem, faltando com o respeito comigo, com meu lar, e com a Virginia, me fez apagar o vídeo”. Virginia, por sua vez, preferiu não comentar o assunto. Que ciumeira…

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