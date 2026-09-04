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Cultura

MC Guimê anuncia nova fase na carreira e se prepara trocar funk por gospel

Em vídeo, cantor explicou decisão

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 15h15 | Atualizado em 4 set 2026, 15h39
Homem tatuado de boné vermelho e camiseta branca segura um pequeno objeto redondo preto entre os dedos, olhando para frente. Ao fundo, uma parede azul e uma estante com taças e quadros
MC Guimê (Instagram/Reprodução)
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MC Guimê prepara uma nova fase na carreira. Após 17 anos dedicados ao funk, o cantor revelou que pretende fazer a transição para a música gospel e, no futuro, cantar “somente para Deus”. A declaração veio depois de ele publicar um vídeo interpretando o louvor Nada Mais.

Nas redes sociais, Guimê explicou que a música já fazia parte de sua vida e que decidiu gravá-la após sentir o que chamou de “chama do Espírito Santo” em seu coração. “Sei que, através do meu testemunho, da minha história, muitas pessoas serão tocadas, muitas almas serão transformadas. Eu creio nisso (…). A cada passo dado em direção ao meu propósito, eu já não estarei no mesmo lugar e estarei mais próximo da profecia se cumprir”, afirmou.

O cantor também reconheceu a importância do funk em sua trajetória e fez questão de defender o gênero dos julgamentos. “O funk, assim como salvou a minha vida, salvou e salva milhares de jovens todos os dias”, declarou. Apesar disso, deixou claro que pretende seguir um novo propósito: “Tenho um sonho grandioso no meu coração de cantar somente para Deus e eu sei que esse dia vai chegar”.

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