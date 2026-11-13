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Cultura

Maurício Mattar socorreu Rafael Ilha após engolir pilhas: ‘Botei de cabeça para baixo’

Artista foi responsável por ajudar músico em crise de abstinência

Por Flávio Monteiro 13 nov 2026, 09h00
À esquerda, homem de barba e cabelo grisalhos sorri, vestindo camiseta preta. À direita, homem de óculos escuros e jaqueta de couro marrom tira selfie em rua movimentada com prédios antigos ao fundo
Maurício Mattar e Rafael Ilha (Reprodução/Instagram)
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Maurício Mattar socorreu Rafael Ilha após engolir pilhas: ‘Botei de cabeça para baixo’ Priorize VEJA no Google

Maurício Mattar revelou ter sido responsável por socorrer Rafael Ilha quando o cantor tentou engolir uma pilha para fugir da clínica de reabilitação Maxwell, no interior de São Paulo. A revelação foi feita do documentário A Clínica, do Globoplay, que tem jogado luz à trajetória de diversos famosos que passaram pelo local.

“Ele tentou engolir uma pilha para tentar sair de lá da clínica, e fui eu que o botei de cabeça para baixo para sair a pilha do peito dele”, afirmou o ator. Apesar de o incidente envolvendo o item e Ilha já fosse de conhecimento público, essa foi a primeira vez que o envolvimento de Maurício no incidente é citado.

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Leia também: Maurício Mattar assume que foi viciado em drogas, após décadas de negação

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Famoso por integrar o grupo musical Polegar, Rafael Ilha passou mal ao tentar engolir uma caneta, três isqueiros e uma pilha durante uma crise de abstinência em 2000. O incidente se repetiria meses depois, quando o cantor ingeriu outras duas pilhas, tendo que ser submetido a um procedimento cirúrgico para retirar os objetos.

Dirigida por Camila Appel e Monica Almeida, A Clínica apresenta a trajetória da unidade de saúde fundada pelo psiquiatra Sabino Ferreira de Farias Neto, e os pacientes que passaram pelo local, muitos deles famosos. Além de Maurício Mattar e Rafael Ilha, os dois primeiros episódios da produção abordaram o caso do lutador Ryan Gracie e da cantora Deborah Blando.

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