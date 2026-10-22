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Cultura

Maurício Mattar é alvo de duas ações judiciais por dívidas que somam R$ 59 mil

Exclusivo: coluna GENTE obteve processos relacionados a um cartão de crédito e a um empréstimo bancário

Por Flávio Monteiro 22 out 2026, 07h00
Homem de pele parda, cabelo e barba grisalhos, vestindo camisa de futebol listrada em preto e amarelo, braços cruzados, olhando para frente com expressão séria. Ao fundo, duas camisas idênticas penduradas em um cabideiro escuro
Maurício Mattar (Reprodução/Instagram)
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Maurício Mattar é alvo de duas ações judiciais por dívidas que somam R$ 59 mil Priorize VEJA no Google

Além de ter rendimentos penhorados na Justiça devido a uma dívida relacionada a um episódio de agressão ocorrido em 1999, o ator Maurício Mattar está sendo alvo de duas ações judiciais que cobram aproximadamente 60 mil reais na Justiça do Rio de Janeiro. Os processos, movidos pela Cooperativa de Crédito Credifiemg, ligada ao Sicoob, foram obtidos com exclusividade pela coluna GENTE.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A primeira ação diz respeito a faturas de cartão de crédito que não teriam sido pagas por Mattar desde junho de 2024, cujo valor atualizado pedido pela Credifiemg está em R$ 23.459,42. Já a segunda diz respeito à execução de um empréstimo bancário contratado em 2024, com o valor atualizado da dívida chegando a R$ 35.830,99.

Os processos foram ajuizados, respectivamente, em maio e junho deste ano. Uma tentativa de citar Maurício Mattar ocorreu no dia 6 de agosto, sendo frustrada pela ausência de informações sobre bloco, apartamento ou casa no endereço relacionado ao ator, localizado em um condomínio.

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