Maurício Mattar assume que foi viciado em drogas, após décadas de negação

O documentário A Clínica, do Globoplay, traz relato de diversos famosos que foram internados na clínica de reabilitação Maxwell, no interior de São Paulo. Um deles é Mauricio Mattar, que traz detalhes de suas experiências para se livrar do vício em drogas no passado.

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O ator, que agora está em Por Amor, fala como Angélica, sua namorada à época, teve participação importante na decisão de procurar ajuda médica para tratar a dependência.

Segundo o ator, que hoje tem 62 anos, a apresentadora já fazia acompanhamento com um psicólogo e recomendou um profissional que conhecia em Atibaia (SP). A indicação levou Mattar até a clínica de Sabino Ferreira de Farias Neto, onde foi internado em 1998.

“Na época, eu perguntei para a Angélica, e ela tinha um psicólogo que tratava ela, e ela recomendou um médico que morava em Atibaia e que foi muito bom para o filho de um político”, diz Mauricio, afirmando que já percebia os prejuízos dos hábitos que havia desenvolvido e que estava disposto a mudar de vida.

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“Eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar, eu queria parar de cheirar, de fazer todas essas coisas que faziam mal para o meu organismo. Cheguei ao ponto de gravar novela, indo direto, virado, chegava lá, botava maquiagem e gravava. Era novo… Depois de um tempo, o corpo não aguenta. Na minha geração, todo mundo brincava com bebidas, tinha isso, tinha aquilo… começou a ficar mais pessoal para mim. Eu comecei a gostar e brincar solitariamente. E aí, eu comecei a embolar o meio de campo, a ponto de começar a me desleixar, de não me apreciar mais”.

Abrindo o jogo

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É a primeira vez que Maurício conta detalhes dessa sua fase. Ele já disse ter experimentado, mas negou durante todos esses anos foi viciado em drogas. “Agora é a hora certa de falar”, disse, em um flash no primeiro episódio.

A entrada de Maurício na unidade se deu em 1998, época em que estava no auge, ainda mais pelo namoro com Angélica e com a novela Roque Santeiro. “Comecei a gostar mais e brincar solitariamente. E comecei a embolar o meio de campo, a ponto de começar a me desleixar”.

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Ele explica na produção que foi ideia do médico não dar entrevistas dizendo que teria se viciado. Postura esta que adotou ao longo de todos os outros anos da carreira. Até na sua biografia publicada em 2010, reforçou que só tinha experimentado. Com o passar do tempo, Maurício diz que passou a desconfiar dos tratamentos do médico Sabino. Em uma das ocasiões, chegou a receber um carro do diretor da clínica e, numa das saídas, acabou batendo o veículo sob efeitos de remédios.