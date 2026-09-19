Matthew Rhys: 5 filmes e séries para conhecer o ator que fez história no Emmy

Aos 51 anos, Matthew Rhys fez história no Emmy 2026 ao se tornar o primeiro homem a conquistar dois dos prêmios mais cobiçados da televisão na mesma edição da cerimônia. O ator galês foi reconhecido como Melhor Ator em Série de Comédia por seu trabalho em O Segredo de Widow’s Bay e como Melhor Ator em Série Limitada, Antologia ou Filme para TV por O Monstro em Mim. O feito, no entanto, é mais um capítulo de uma trajetória já marcada pelo reconhecimento da crítica. Em 2018, Rhys venceu o Emmy de Melhor Ator em Série Dramática pela atuação em The Americans. A coluna GENTE selecionou algumas produções para revisitar ou conhecer a carreira do premiado ator.

The Americans: Rede de Espionagem. A produção, que rendeu a Matthew Rhys seu primeiro Emmy de melhor ator em série dramática, em 2018, é uma boa oportunidade para conhecer o papel que consolidou o ator como um dos grandes nomes da televisão dramática. Na trama, ele interpreta Philip Jennings, um agente da KGB que vive disfarçado como um cidadão americano ao lado da esposa Elizabeth (Keri Russell). Ambientada durante a Guerra Fria, a série acompanha o casal enquanto tenta equilibrar a vida familiar com missões de espionagem. O seriado está disponível na Disney+.

O Monstro em Mim. Uma das produções que deram a Rhys a vitória histórica no Emmy de 2026. Na série da Netflix, ele interpreta um poderoso empresário do mercado imobiliário cuja esposa desapareceu. A investigação aproxima o personagem de uma escritora vivida por Claire Danes, que passa a investigar os segredos por trás do desaparecimento. A série mostra a atuação do galês em um suspense contemporâneo, com mistério e tensão psicológica.

O Segredo de Widow’s Bay. Na série que rendeu a Matthew Rhys o Emmy de Melhor Ator em Comédia neste ano, ele interpreta Tom Loftis, prefeito de uma pequena ilha da Nova Inglaterra. Determinado a impulsionar o turismo local, o personagem precisa lidar com acontecimentos estranhos que levantam suspeitas de que a comunidade esteja amaldiçoada. A produção combina humor ácido, mistério e elementos sobrenaturais, e está disponível na Apple TV+.

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Perry Mason. Matthew Rhys assume uma versão mais sombria do famoso advogado Perry Mason. Ambientada na Los Angeles dos anos 1930, a série acompanha o investigador particular antes de ele se tornar o advogado conhecido por desvendar casos nos tribunais. A produção, disponível na HBO Max, mistura investigação criminal, drama de época e conflitos pessoais.

Hallow Road: Caminho Sem Volta. No filme dirigido por Babak Anvari, Matthew Rhys interpreta Frank, um pai que recebe, ao lado da esposa Maddie (Rosamund Pike), uma ligação angustiante da filha adolescente. Ela acaba de atropelar uma pessoa e o casal parte em uma corrida contra o tempo para chegar ao local antes que a polícia apareça. Enquanto avançam pela estrada, revelações perturbadoras ameaçam desmoronar a família. A produção está disponível na Prime Vide.

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