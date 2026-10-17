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Cultura

Matthew McConaughey se isola no deserto e encara desafio inusitado

Ator passou dois dias afastado

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 18h00
Homem de meia-idade, cabelo castanho ondulado, óculos aviador dourados, sorrindo, usando camisa marrom, com fundo azul e branco
Matthew McConaughey (John Nacion/Getty Images)
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Matthew McConaughey, 56 anos, decidiu encarar de uma só vez duas décadas de críticas negativas sobre seu trabalho. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por Clube de Compras Dallas (2013), o astro de Hollywood reuniu avaliações ruins de seus filmes em um livro volumoso e se isolou no deserto para ler cada uma delas. A experiência, segundo ele, ajudou a diferenciar ataques pessoais de críticas que poderiam contribuir para seu crescimento profissional.

O ator contou, durante participação em um podcast, que passou dois dias analisando o material. A iniciativa foi difícil, mas trouxe uma percepção sobre os diferentes tipos de críticos que acompanham sua trajetória. Na jornada, McConaughey percebeu que algumas avaliações pareciam motivadas por antipatia pessoal, independentemente da qualidade do filme. “Não importava se a pessoa tinha visto o filme ou não. Ela simplesmente não gostava de mim”, relatou.

Alguns casos, no entanto, chamaram sua atenção por apontarem falhas reais em suas atuações. “Em outras críticas que vi, pensei: ‘Essa pessoa tem razão. Ela é realmente minha fã e não captou da minha atuação o que eu esperava. Onde errei na escolha?’ Porque isso é crítica construtiva”, recordou. Para o ator, esse tipo de análise é o que realmente merece ser levado em consideração. Em vez de rejeitar toda avaliação negativa, ele passou a enxergar a possibilidade de aprender com observações fundamentadas.

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Conhecido por filmes como Como Perder um Homem em 10 Dias (2003) e Interestelar (2014), McConaughey também relembrou as mudanças em sua carreira, quando decidiu se afastar das comédias românticas para buscar papéis dramáticos mais desafiadores. O exercício de revisitar as críticas, segundo ele, ajudou a separar o que poderia ser útil daquilo que não merecia sua atenção. “Algumas pessoas vão escrever mal de você e desejar o pior, não importa o que aconteça, simplesmente porque não gostam de você à distância e não apoiam seu sucesso, e por aí vai. Outras são críticas realmente boas, que vão escrever de forma construtiva sobre o que você fez de errado, e você poderá aprender com isso”, refletiu.

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