Masayuki Uemura, criador do Super Nintendo, morre aos 78 anos

O engenheiro, pesquisador e professor Masayuki Uemura, conhecido como o criador do Super Nintendo, morreu nesta segunda-feira (60), aos 78 anos. Sua morte foi confirmada pelo Centro de Estudos de Videogames da Universidade Ritsumeikan, em Kyoto, no Japão, onde lecionava, na quinta-feira (9), mas a causa não foi divulgada.

Uemura começou a carreira na Nintendo em 1972, onde trabalhou até sua aposentadoria, em 2004. No início, ajudou a desenvolver jogos de tiro, incluindo o predecessor do influente Duck Hunt. Posteriormente, passou a atuar na divisão de pesquisa e desenvolvimendo de consoles. Fez parte do time de engenheiros responsáveis pelo Famicon, nome japonês do Nintendo Entertainment System, conhecido por aqui como NES. Lançado originalmente em 1983, o console marcou uma geração ao levar a diversão dos arcades para a casa das pessoas.

Na década seguinte, continuou trabalhando na divisão de consoles e esteve à frente do lançamento do sucessor do NES, o Super Famicon, ou Super Nes – o popular Super Nintendo, que saiu em 1990. Trabalhou ainda no desenvolvimento de games esportivos, como “Golf”, de 1984, e “Soccer”, de 1985.

Após sua aposentadoria, Uemura continuou atuando como professor de design de games e trabalhou como consultor. Sua trajetória é contada no livro “Pure Invention: How Japan Made The Modern World”, do jornalista Matt Alt, sobre o papel determinante dos japoneses no desenvolvimento do mercado de games.