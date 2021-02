Mary Wilson, cantora do The Supremes, morre aos 76 anos

A cantora Mary Wilson, uma das fundadoras do grupo musical The Supremes, morreu aos 76 anos em sua casa, em Henderson, estado de Nevada, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por seu empresário, Jay Schwartz. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecido por sucessos como Baby Love e You Can’t Hurry Love, o Supremes foi criado em 1959, em Detroit, nos Estados Unidos, com o nome de The Primettes. Na ocasião, Mary Wilson tinha apenas 15 anos. A formação original do grupo pioneiro da black music contava ainda com Diana Ross, Florence Ballard e Barbara Martin, que deixou o conjunto antes de fazer sucesso.

Como trio, o Supremes se transformou em um dos maiores sucessos da gravadora Motown nos anos 1960, atingindo 12 singles no primeiro lugar das mais tocadas nos Estados Unidos. A primeira música a atingir o primeiro lugar foi Where Did Our Love Go, seguida por Baby Love, Come See About Me e Stop! In The Name of Love.

Em 1967, Florence Ballard foi substituída por Cindy Birdsong e o grupo foi renomeado para Diana Ross and The Supremes. Três anos depois, Diana Ross deixou o trio para seguir em carreira solo e o nome do grupo voltou a ser apenas The Supremes. Mary Wilson continuou com o grupo ao lado de Cindy e Jean Terrell como 70s Supremes.

A cantora Beverley Knight lamentou a morte da amiga. “Mary Wilson, ao lado de Florence Ballard e Diana Ross mudaram permanentemente o jogo. Uma titã suprema pode ter nos deixado, mas seu legado jamais será esquecido”.

O fundador da Motown Records, Berry Gordy, disse em comunicado que está “extremamente chocado e entristecido em saber da morte de uma importante membro da família Motown, Mary Wilson, das Supremes”.