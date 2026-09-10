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Cultura

Mary Del Priore recebe ameaças de grupos identitários por causa de novo livro

Escritora lançou História das Mestiçagens no Brasil no evento

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 11h32 | Atualizado em 10 set 2026, 11h44
Uma mulher de cabelos loiros e blusa vinho autografa um livro Mestiçagens em uma mesa azul, enquanto outra mulher de blusa azul escura e braço tatuado a observa, em um evento com estantes de livros ao fundo
Mary Del Priore durante lançamento do livro 'História das Mestiçagens no Brasil' na Bienal do Livro de São Paulo (./Divulgação)
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A editora Unesp precisou contratar seguranças para o lançamento do livro História das Mestiçagens no Brasil, de Mary Del Priore e Gian Melo, na Bienal do Livro de São Paulo. A atitude foi motivada por ameaças recebidas pela autora, responsável pela coordenação de artigos de diversos especialistas.

“A historiadora Mary Del Priore recebeu diversas mensagens insultuosas e até com ameaças via redes sociais por ocasião do lançamento do livro História das mestiçagens no Brasil, do qual ela é co-organizadora, ao lado do pesquisador Gian Melo. Em resposta à solicitação da autora, a Fundação Editora da Unesp (FEU) pediu a presença de segurança extra durante a sessão de autógrafos na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo como medida de precaução. O evento ocorreu normalmente, sem qualquer intercorrência”, informou a editora, em nota enviada à coluna GENTE.

No comunicado, a FEU pontua que críticas e divergências são indispensáveis em uma democracia, mas condena qualquer forma de violência. “A Universidade e suas instituições editoriais têm entre seus princípios a produção e a livre circulação do conhecimento, o confronto responsável de ideias e a liberdade de expressão e de pesquisa. Obras acadêmicas devem poder ser lidas, discutidas, questionadas e criticadas com liberdade e rigor, nunca sob o constrangimento da violência ou do medo”.

História das Mestiçagens no Brasil investiga a formação de uma população parda que, embora apareça como majoritária nos censos desde o século XIX, acredita ter ficado à margem do debate sobre a identidade brasileira.

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