Mary Del Priore recebe ameaças de grupos identitários por causa de novo livro

A editora Unesp precisou contratar seguranças para o lançamento do livro História das Mestiçagens no Brasil, de Mary Del Priore e Gian Melo, na Bienal do Livro de São Paulo. A atitude foi motivada por ameaças recebidas pela autora, responsável pela coordenação de artigos de diversos especialistas.

“A historiadora Mary Del Priore recebeu diversas mensagens insultuosas e até com ameaças via redes sociais por ocasião do lançamento do livro História das mestiçagens no Brasil, do qual ela é co-organizadora, ao lado do pesquisador Gian Melo. Em resposta à solicitação da autora, a Fundação Editora da Unesp (FEU) pediu a presença de segurança extra durante a sessão de autógrafos na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo como medida de precaução. O evento ocorreu normalmente, sem qualquer intercorrência”, informou a editora, em nota enviada à coluna GENTE.

No comunicado, a FEU pontua que críticas e divergências são indispensáveis em uma democracia, mas condena qualquer forma de violência. “A Universidade e suas instituições editoriais têm entre seus princípios a produção e a livre circulação do conhecimento, o confronto responsável de ideias e a liberdade de expressão e de pesquisa. Obras acadêmicas devem poder ser lidas, discutidas, questionadas e criticadas com liberdade e rigor, nunca sob o constrangimento da violência ou do medo”.

História das Mestiçagens no Brasil investiga a formação de uma população parda que, embora apareça como majoritária nos censos desde o século XIX, acredita ter ficado à margem do debate sobre a identidade brasileira.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)