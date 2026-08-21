Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Cultura

Marvel é criticada por suposto uso de IA em arte de ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’

Imagem conceitual do filme chamou a atenção dos fãs por possíveis deformações visuais associadas à tecnologia.

Por Ana Rita Fernandes 21 ago 2026, 15h38 | Atualizado em 24 ago 2026, 12h08
Homem-Aranha em seu traje vermelho e azul, com a cabeça virada para a direita, voando sobre uma cidade com arranha-céus desfocados ao fundo
Cenas de "Homem-Aranha: Um Novo DIa" (Sony Pictures/Divulgação)
Continua após publicidade
Marvel é criticada por suposto uso de IA em arte de ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ Priorizar nos meus resultados Google

Uma imagem de Homem-Aranha: Um Novo Dia virou centro de uma discussão que vai muito além do próprio filme. Não por revelar um novo vilão, entregar um detalhe da história ou mostrar uma versão inédita do uniforme de Peter Parker, mas por uma razão bem mais atual: alguns fãs acreditam ter encontrado sinais de inteligência artificial em uma das artes do longa-metragem.

A ilustração polêmica faz parte do livro oficial de arte do filme e recebeu o título de “Big City, Little Spider” (Grande cidade, pequena aranha). Criada pelo artista Scott McInnes, ela apresenta o Homem-Aranha diante da imensa paisagem de Nova York — uma imagem que, à primeira vista, parece seguir o caminho tradicional das artes de desenvolvimento cinematográfico. 

Continua após a publicidade

O uso controverso da tecnologia virou pauta quando os fãs começaram a olhar para o fundo da composição da imagem. Com isso, Prédios, escadas de incêndio e até veículos passaram a ser examinados com maior atenção, com distorções em alguns elementos.

O que chamou mais  atenção é a representação de dois veículos que parecem se sobrepor de forma estranha, criando uma distorção caraterística de erros frequentemente encontrados em imagens produzidas por sistemas generativos de inteligência artificial. 

Siga
Continua após a publicidade

McInnes, responsável por “Big City, Little Spider”, já trabalhou em grandes produções de Hollywood, incluindo projetos da Marvel e do universo do Homem-Aranha da Sony. Entre seus créditos estão Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, Guardiões da Galáxia, Gladiador 2, Wonka e Barbie.

A repercussão acontece em meio a cortes nas equipes de arte da Marvel, que atingiram profissionais de áreas como ilustração, design e arte conceitual. Embora o estúdio não tenha relacionado as demissões à IA, as mudanças reacenderam o debate sobre o impacto da tecnologia nessas funções. 

Continua após a publicidade

Apesar da desconfiança do público, não existe, até o momento, uma confirmação pública da Marvel Studios de que a tecnologia tenha sido utilizada na produção de “Big City, Little Spider”. Apenas pela análise da imagem, é difícil afirmar se houve geração da imagem ou de itens que por IA, ou se as distorções apontadas são fruto de um erro humano.

Rua movimentada em Nova York ao entardecer, com prédios antigos de tijolos e janelas iluminadas. Vários táxis amarelos circulam pela via, e bandeiras americanas decoram alguns postes. A luz dourada do sol poente reflete nas fachadas, criando um contraste de cores e sombras. Um letreiro de DELI GROCERY é visível em um dos edifícios.
Imagem controversa: sobreposição de carros e distorção no fundo gerou críticas por suspeita de uso de IA (Marvel/Twitter/Reprodução)
Continua após a publicidade

Marvel já enfrentou outras acusações

Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser uma discussão distante sobre o futuro de Hollywood e passou a fazer parte do processo de produção de filmes, séries e campanhas de divulgação. A Marvel, inclusive, já esteve no centro dessa conversa ao adotar o uso da tal IA generativa em algumas de suas obras.

Em 2023, Invasão Secreta gerou uma forte reação ao utilizar imagens produzidas com inteligência artificial em sua sequência de abertura. O caso provocou críticas de artistas e espectadores e transformou a produção em um dos exemplos mais conhecidos do debate sobre o uso da tecnologia dentro dos grandes estúdios.

Continua após a publicidade

Desde então, qualquer pequena inconsistência visual em uma produção da Marvel passou a ser observada com muito mais atenção.

Foi o que aconteceu novamente durante a campanha de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. Algumas artes promocionais do filme também foram questionadas por fãs, que levantaram a possibilidade de utilização de IA. A Marvel Studios, no entanto, negou a utilização da tecnologia na divulgação do longa. Uma fonte de alto escalão do estúdio afirmou ao TheWrap que a empresa não havia recorrido à IA para a campanha.

A relação da Marvel com a inteligência artificial também chegou a um território muito mais delicado: a recriação digital de pessoas que já morreram.

A recriação digital de Stan Lee

Stan Lee, criador de Spider-Man, e uma das figuras mais importantes da história da Marvel, teve sua voz e imagem recriadas digitalmente em projetos oficiais do estúdio. O trabalho foi desenvolvido pela ElevenLabs em parceria com o Stan Lee Universe.

Através de sua plataforma de licenciamento de vozes, a ElevenLabs conecta empresas a detentores de direitos de personalidades famosas, onde o legado de uma das figuras mais icônicas dos quadrinhos e do cinema poderá ser licenciado oficialmente por outras empresas para a criação de produtos e experiências digitais. 

Entre as iniciativas anunciadas está o Stan Lee Book Club of the Month, no qual uma recriação artificial da voz de Lee é utilizada para narrar livros. O projeto prevê ainda outras experiências digitais inspiradas no criador.

 

Publicidade
TAGS:
Cinema
Homem-aranha
Inteligencia Artificial
Marvel
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).