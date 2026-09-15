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Cultura

Martinho da Vila se irrita com escola e exige retirada de nome em samba campeão

Exclusivo: cantor e compositor conversou com a coluna GENTE

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 07h00 | Atualizado em 15 set 2026, 07h06
Homem negro de barba e óculos, usando fones de ouvido, canta em um microfone com filtro pop, sorrindo. Ao fundo, a bandeira azul e branca da Unidos de Vila Isabel, com o brasão da escola e o ano 2006
Martinho da Vila (Instagram @martinhodavilaoficial/Reprodução)
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Martinho da Vila não gostou da decisão da Unidos de Vila Isabel de juntar dois sambas-enredo para o Carnaval 2027. Em conversa com a coluna GENTE, o cantor e compositor afirmou que não foi consultado sobre a junção das obras e pediu para que seu nome fosse retirado da composição escolhida pela escola.

“Não concordo e já pedi para retirar meu nome”, declarou Martinho. Segundo fontes da coluna, os dirigentes da escola estavam reunidos quando alguém levantou a preocupação: “O problema é se o Martinho não gostar”.

A decisão da agremiação foi anunciada na madrugada do último sábado, 12. O samba-enredo que a Vila Isabel levará à Marquês de Sapucaí em 2027 nasceu da junção dos sambas 5 e 13. A composição reúne Paulo César Feital, Gustavinho Oliveira, Thales Nunes, Danilo Garcia, Júlio Alves, Marcelo Martins, Gabriel Simões, Martinho da Vila, Evandro Bocão e André Diniz.

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O enredo, intitulado Torto Arado: Sobre a Terra Há de Viver Sempre o Mais Forte, é inspirado no aclamado livro de Itamar Vieira Junior e foi desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal. A obra conta a história das irmãs Bibiana e Belonísia, descendentes rurais que vivem na região da Chapada Diamantina, na Bahia.

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Questionado sobre a escolha de unir as composições, Martinho foi categórico. “Acho que nunca fica bom. Quando faz a junção nunca é o compositor, é a escola. Se chamasse um compositor ou dois compositores para conversar sobre a junção, aí talvez fosse legal”, afirmou.

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Presidente de honra da Unidos de Vila Isabel, Martinho tem uma relação histórica com a agremiação. A resistência à fusão de sambas, aliás, não é inédita. Em 2008, quando a escola escolheu o enredo Trabalhadores do Brasil, a diretoria também optou por unir obras finalistas. Na ocasião, o samba de André Diniz e parceiros foi associado a outra composição, sem a obra de Martinho na final. O episódio se somou a outro, de 2006, quando a escola adotou método semelhante e o compositor, que concorria com sua própria obra, também não seguiu na disputa.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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