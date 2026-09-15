Martinho da Vila ameaça abandonar escola e impõe reviravolta inédita em escolha de samba

Martinho da Vila tomou medida drástica para poder ter seu samba validado como hino da Unidos de Vila Isabel no Carnaval de 2027. Após se revoltar com a escolha da direção pela junção da letra composta por ele junto com a de outros compositores, o músico se reuniu com a presidência e ameaçou não desfilar mais pela agremiação.

Como revelou a coluna GENTE, o compositor se irritou com a escola e exigiu a retirada de seu nome do samba campeão, em meio à discussão sobre a união das obras. “Não concordo e já pedi para retirar meu nome”, declarou Martinho à coluna.

Presidente de honra da Vila Isabel, a balança acabou pendendo a seu favor. A escola fez uma inédita reviravolta e optou por cancelar a decisão anunciada na madrugada de sábado, 12, quando a direção havia optado pela junção de duas composições. Ao voltar atrás, apenas o samba de Martinho da Vila, Evandro Bocão e André Diniz será consagrado campeão para ser a letra oficial do desfile.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 15, a direção da azul e branca afirmou que levou em conta a posição do artista e sua relação histórica com a agremiação. Martinho completa 88 anos e celebra seis décadas de história com a escola.

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“Foi uma decisão pensada com muito cuidado e, acima de tudo, pensando na Vila Isabel. O Martinho tem uma relação muito especial com a nossa escola. São 60 anos de história e ele é o nosso presidente de honra. Diante da posição dele e de tudo que avaliamos com a nossa equipe de Carnaval, entendemos que o samba nº 13 era o melhor caminho. É uma obra forte e que conta muito bem a história que queremos levar para a Avenida. Agora vamos trabalhar junto com os compositores, fazer os ajustes necessários e preparar esse samba para defender a Vila Isabel no Carnaval 2027”, afirma o presidente Luiz Guimarães.

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Em 2027, a Vila Isabel levará à Marquês de Sapucaí o desfile inspirado no livro Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, com o enredo Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. A composição passará agora por ajustes de letra e melodia, em trabalho conjunto entre a direção de Carnaval e os autores.