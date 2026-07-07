Marta pune Virgínia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 7
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 92 – terça-feira, 7
Alika confessa a Tonho que Omar deseja se casar com ela. O Bispo indaga Viriato sobre suas atitudes recentes. Mirinho provoca Sebastião. Marta pune Virgínia, que se revolta ainda mais contra Lúcia/Alika. Kênia comenta com Chinua sobre o interesse de Jendal por Binta. Graça e Mirinho zombam de Ana Maria por esperar o pedido oficial de namoro de Manoel. Alika descobre que Nilo Peçanha está morto, e Onildo a apoia. Onildo declara seu interesse romântico por Niara. Tonho se aconselha com Dona Menina. Kênia confidencia a Chinua que seguiu a sugestão de Dumi para se livrar da perseguição de Jendal. Dumi, Akin e Ladisa encontram a urna com as joias de Jendal.