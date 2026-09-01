Marta confronta Diógenes: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 01/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 136 – terça-feira, 01/09
Dumi sofre ao saber do casamento de Kênia com Pascoal. Mirinho visita as terras de Tonho, e Januário desconfia. Marta confronta Diógenes sobre a paternidade de Ritinha. Teresa sente-se aflita com a proximidade do retorno de José a Batanga. Pascoal pressiona Kênia sobre possíveis notícias de Dumi. Viriato descobre que a carta sobre Ritinha desapareceu de seus pertences. Tonho leva Bartô arma para que acreditem nos pedidos de milagre a Veneranda. Adônis flagra Geralda com Carrapato. Mirinho planeja prejudicar Tonho, e Manoel o repreende. Marta afirma a Viriato que Ritinha precisa saber quem é seu pai. Lúcia/Alika contrata Rosa para trabalhar no ateliê. Alika teme que Tonho não seja capaz de acompanhá-la a Batanga.