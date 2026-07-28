Marquito se candidata a deputado depois de ver ‘chamado divino’ em acidente de moto

Figura marcante do SBT, Marquito anunciou nesta terça-feira, 28, sua candidatura a deputado estadual de São Paulo nas eleições de outubro. No Instagram, o ex-assistente de Ratinho contou que um acidente de moto sofrido há alguns meses foi uma espécie de “chamado divino” para a candidatura.

Em fevereiro, o humorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia sua moto, e acabou sendo atingido por outro veículo, pilotado por um enfermeiro. “Passei por um acidente que poderia ter encerrado minha história ali. Mas não encerrou. E hoje, quando olho pra trás, entendo que não foi coincidência. Deus tinha um propósito para mim que eu ainda não tinha enxergado por completo”, escreveu ele, que ainda se recuperando dos ferimentos em uma clínica de reabilitação.

Segundo Marquito, “cada segundo daquele momento foi um chamado não pra desistir, mas pra recomeçar com mais força e mais clareza do que nunca”. O comunicador contou ainda que aprendeu com esses recomeços que “propósito sem ação não transforma nada” e que, por isso, optou pela candidatura.

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Sem revelar o partido por qual concorrerá ao cargo, o candidato relembrou que já foi vereador pelo estado, e atestou que a experiência o ensinou que “política de verdade não se faz só de discurso, se faz de gente que enxerga o problema de quem trabalha duro todos os dia”, escreveu ele, destacando o projeto do onibus noturno implantado em São Paulo em 2013, quando atuava pelo Republicanos.

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