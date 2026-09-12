Maroon 5 no Rock in Rio hoje: horário e onde assistir ao show

O Maroon 5 faz neste sábado, 12, um dos shows mais aguardados do Rock in Rio 2026. Liderada pelo vocalista Adam Levine, a banda americana será responsável por encerrar a programação do Palco Mundo no penúltimo dia do festival, realizado na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

A apresentação está prevista para começar às 0h05, já na madrugada de domingo, 13. O show terá transmissão ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay.

Antes do Maroon 5, o Palco Mundo recebe Pedro Sampaio, às 16h40, J Balvin, às 19h, e Demi Lovato, às 21h20. No Palco Sunset, o último show da noite será o do grupo britânico Mumford & Sons, marcado para as 22h45.

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Quem é o Maroon 5?

Criado em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Maroon 5 ganhou projeção internacional no início dos anos 2000 com o álbum Songs About Jane. O disco apresentou ao público músicas como This Love, She Will Be Loved e Sunday Morning, que ajudaram a estabelecer a combinação de pop, rock, soul e funk característica dos primeiros trabalhos da banda.

Ao longo da carreira, o grupo passou a incorporar elementos da música eletrônica e ampliou sua presença nas paradas internacionais. Entre os principais sucessos lançados desde então estão Makes Me Wonder, Moves Like Jagger, Payphone, One More Night, Sugar, Girls Like You e Memories.

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A banda é liderada por Adam Levine, vocalista e principal rosto do Maroon 5, e conta ainda com os músicos Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton e Sam Farrar. Com mais de duas décadas de trajetória, o conjunto acumulou turnês internacionais, prêmios e bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

O Maroon 5 também já viveu uma passagem marcante pelo Rock in Rio. Em 2017, o grupo fez duas apresentações consecutivas no Palco Mundo. A segunda foi marcada após o cancelamento de Lady Gaga, que seria a atração principal da abertura daquela edição. O retorno em 2026 ocorre nove anos depois e novamente coloca a banda no posto de principal atração da noite.

Onde assistir ao show do Maroon 5 no Rock in Rio?

O show do Maroon 5 no Rock in Rio será transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay. A apresentação está marcada para as 0h05, já na madrugada de domingo, 13, no Palco Mundo.