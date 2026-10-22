Maro, cantora que gravou com Milton Nascimento, faz shows no Brasil em novembro

Na adolescência, a portuguesa Maro desistiu de ser veterinária depois de ouvir Cais, na voz de Milton Nascimento. Anos depois, gravou uma música com ele. Agora ela volta ao Brasil para comemorar 32 anos, no dia 30, e apresentar So Much Has Changed, seu nono álbum, gravado no interior de São Paulo.

Maro nasceu em Lisboa, filha de uma professora de música e de um professor de biologia. Depois de ouvir Milton, decidiu que viveria de música e foi estudar na Berklee College of Music, em Boston. Em casa, o Brasil sempre esteve presente, nos discos de João Gilberto, Elis Regina, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Chico Buarque. O primeiro contato com o país veio em 2019, quando ela integrava a banda do britânico Jacob Collier. Na mesma época, conheceu o cantor Pedro Altério, do grupo 5 a Seco, e a família dele.

Desde então, Maro chama os Altério de “família emprestada”. Trabalhos no Brasil, como um show ou uma gravação, viraram desculpa para visitá-los. Foi assim com o disco novo. So Much Has Changed foi gravado em três semanas na Gargolândia, estúdio da família em Alambari, no interior de São Paulo. Os irmãos Pedro e Gabriel Altério tocam guitarra e bateria. “Eu queria que todos os processos fossem assim. Você está em um lugar seguro, tranquilo, com espaço para escrever e liberdade para ser quem você é, ao lado dos seus melhores amigos”, diz.

As dez faixas falam de amadurecimento, gratidão à família e despedidas, e foram escritas quando ela chegava aos trinta. As letras são em inglês. Segundo ela, a língua depende de onde está vivendo. Hortelã, de 2023, saiu quase todo em português porque ela morava em Portugal. So Much Has Changed foi escrito quando ela já morava em Los Angeles.

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A carreira ganhou projeção em 2022, quando ela venceu o Festival da Canção com Saudade, Saudade e ficou em nono lugar no Eurovision. Hortelã levou o Prémio José Afonso de melhor disco português. Hoje ela soma quase 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

A música com Milton é Juro que Vi Flores, do disco Can You See Me?, de 2022. “Foi um sonho poder conhecer e cantar junto com ele. Se eu fosse embora hoje, ia feliz”, diz. No Brasil, também dividiu músicas com Anavitória, Rubel, Vitor Kley e Marina Sena. Lá fora, abriu shows de Shawn Mendes e, em setembro, da residência de Shakira em Madri.

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Maro vem de uma turnê pelos Estados Unidos. No Brasil, toca pela primeira vez com banda. O show tem quase duas horas e mistura o disco novo com músicas como Saudade, Saudade e Oxalá. Depois do Brasil, a turnê segue para Montevidéu, Buenos Aires, Santiago e Cidade do México.

Serviço: Maro, So Much Has Changed

Rio de Janeiro: 3 de novembro, no Circo Voador.

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Belo Horizonte: 4 de novembro, no Teatro Sesiminas.

São Paulo: 7 de novembro, na Casa Natura Musical.