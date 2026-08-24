Mark Ruffalo rebate Paramount após acusação de antissemitismo: “Chocante e desonesta”

Mark Ruffalo rebateu a acusação de antissemitismo feita pela Paramount após suas críticas à família Ellison e à aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o ator classificou a acusação como “chocante e fundamentalmente desonesta” e afirmou que suas críticas são direcionadas às políticas do governo israelense, a contratos de tecnologia militar e aos executivos envolvidos nessas operações e não ao povo judeu.

Ruffalo também afirmou ter “profundo amor e respeito” pelo povo judeu e destacou a influência de amigos, colegas e pessoas próximas judias em sua trajetória pessoal e profissional.

Confira a reposta completa do ator abaixo:

“A acusação de que sou antissemita é chocante e fundamentalmente desonesta. Criticar as ações do primeiro-ministro israelense, um contrato de tecnologia militar ou os executivos que o fornecem não é o mesmo que criticar o povo judeu. Esse diálogo crítico e necessário é então enquadrado de forma desonesta como sendo anti-Israel. Para ser claro, minhas visões vêm de minhas próprias convicções políticas e nunca devem ser interpretadas como hostilidade em relação ao povo judeu, pelo qual tenho um profundo amor e respeito. Tudo o que sei sobre atuação, ativismo e humanismo foi profundamente moldado pelos amigos, colegas e entes queridos judeus que foram integrais e familiares em todos os pontos da minha vida.

Essa fusão tem consequências reais para pessoas reais e para o país inteiro. Examinar os Ellisons, incluindo o negócio da Oracle construído sobre dados, tecnologia de vigilância e contratos governamentais, e a séria ameaça à liberdade editorial e a perda de meios de subsistência para milhares de famílias, é justo e necessário. O acordo de US$ 111 bilhões entregaria a uma família o controle sobre CNN, HBO e Warner Bros., apoiado em parte por dinheiro estrangeiro cujo influência nas decisões editoriais nunca foi totalmente explicada ao público.

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Legisladores de ambos os lados do corredor pediram uma revisão séria de segurança nacional, e os reguladores ainda não deram ao público uma resposta real. Até que o façam, a fusão não deve prosseguir. Agora é o momento de mergulhar ousadamente em todas essas questões, não de recuar ou conceder.“

The accusation that I am antisemitic is appalling and fundamentally dishonest. Criticizing the actions of the Israeli prime minister, a military technology contract, or the executives who supply it is not the same as criticizing Jewish people. This critical and necessary dialogue… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 22, 2026

Críticas à fusão e ntre a Paramount Skydance e a Warner Bros. Discovery

A declaração do ator veio depois que um porta-voz da Paramount criticou uma publicação anterior de Ruffalo sobre a aquisição da Warner Bros. Discovery. A empresa afirmou ser “lamentável que estereótipos antissemitas sejam invocados por conta de uma disputa de negócios” e disse não tolerar “preconceito de qualquer tipo, contra ninguém”.

A Paramount também criticou o uso dos termos “genocídio” e “apartheid” por Ruffalo para se referir às questões envolvendo Israel e a Oracle. Segundo a empresa, associar essas expressões a uma transação corporativa banaliza o sofrimento relacionado a elas.

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Ruffalo, por sua vez, defendeu que a discussão sobre a fusão é legítima e afirmou que o negócio de US$ 111 bilhões pode ter consequências para a indústria do entretenimento, a liberdade editorial e milhares de trabalhadores.

“Essa fusão tem consequências reais para pessoas reais e para o país inteiro”, escreveu.

O que Ruffalo havia criticado?

Antes da troca de acusações, o ator havia usado o Instagram para questionar a aquisição da Warner Bros. Discovery e a participação da família Ellison no negócio.

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Ruffalo compartilhou um vídeo antigo de Safra Catz, membro do conselho da Paramount, no qual ela comentava sobre tecnologias que a Oracle usou para auxiliar o exército israelense após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023.

Na publicação, Ruffalo relacionou a Oracle, comandada por Larry Ellison, à tentativa de seu filho, David Ellison, de concluir a aquisição da Warner Bros. Discovery.

“Essas ‘tecnologias realmente profundamente assustadoras’ provavelmente serão fundidas em um dos maiores conglomerados de mídia do mundo e um dia usadas contra você”, escreveu.

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Ruffalo também classificou Larry Ellison como um “oligarca clássico” e criticou a concentração de poder e riqueza provocada pela operação. Segundo ele, a fusão poderia resultar na perda de 4.500 empregos diretos na produção cinematográfica e de outros 10 mil postos indiretos, além de reduzir a concorrência e aumentar os custos para os consumidores.

O ator, que já se manifestou contra a fusão e contra a guerra em Gaza, ainda afirmou que 12 procuradores-gerais estaduais haviam entrado com uma ação para tentar impedir a operação e classificou o negócio como “catastrófico para nossa indústria cinematográfica”.

Leia a mensagem completa do ator:

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“Esta é a empresa que Larry Ellison está usando para financiar a aquisição da Warner Bros por seu filho David.

Essas ‘tecnologias realmente profundamente assustadoras’ provavelmente serão fundidas em um dos maiores conglomerados de mídia do mundo e um dia usadas contra você. Veja como ela se regozija no que agora passamos a ver como um genocídio, construído sobre um sistema de opressão do apartheid alimentado pela Oracle.

Há um ditado antigo: ‘A maneira como você faz uma coisa é a maneira como faz tudo.’

De uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Alimentando algumas das forças mais destrutivas e desumanas do mundo. Por que Trump forçou essa fusão ilegal?

Larry Ellison será dono da maior parte da ‘Para Bros’. Larry é um oligarca clássico. Eles estão esmagando os trabalhadores e consolidando a riqueza do mundo para seu próprio poder e domínio concentrado.

Temos a chance de impedir isso. Há 12 procuradores-gerais estaduais processando para bloquear essa fusão. Será catastrófica para nossa indústria cinematográfica.

Haverá uma perda de 4.500 empregos diretos na produção de filmes e a perda de outros 10 mil empregos auxiliares. Fusões como essa são quase sempre ruins para os trabalhadores, consumidores e para a indústria que tendem a dominar. É um caso antitruste clássico.

Isso vai aumentar o custo da TV a cabo e achatar a concorrência. Isso significa menos opções para o nosso público. Também concentra uma enorme quantidade de controle criativo em empresas que dizem e fazem coisas como essa mulher estranha da Oracle.

Pessoas realmente profundamente assustadoras.”

Entenda a discussão A controvérsia acontece em meio à tentativa da Paramount Skydance de concluir a aquisição da Warner Bros. Discovery, em um negócio avaliado em US$ 111 bilhões. A operação colocaria importantes marcas do setor de entretenimento sob o comando do grupo liderado por David Ellison, filho de Larry Ellison, fundador da Oracle. Além das questões relacionadas à concorrência no mercado de mídia, a negociação também enfrenta questionamentos de autoridades norte-americanas. É nesse cenário que Ruffalo vem ampliando suas críticas. O ator questiona os efeitos da concentração de empresas de mídia sob um mesmo grupo e, paralelamente, levanta preocupações sobre a relação entre a Oracle e o governo de Israel, especialmente em relação ao fornecimento de tecnologia utilizada pelas forças israelenses. A Paramount, por outro lado, rejeita as acusações e afirma que as críticas de Ruffalo ultrapassam os limites de uma discussão legítima sobre a operação. Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: Tela Plana para novidades da TV e do streaming

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