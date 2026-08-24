Mark Ruffalo rebate Paramount após acusação de antissemitismo: “Chocante e desonesta”
Ator afirma que críticas à família Ellison, à Oracle e a contratos de tecnologia militar não representam hostilidade ao povo judeu
Mark Ruffalo rebateu a acusação de antissemitismo feita pela Paramount após suas críticas à família Ellison e à aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o ator classificou a acusação como “chocante e fundamentalmente desonesta” e afirmou que suas críticas são direcionadas às políticas do governo israelense, a contratos de tecnologia militar e aos executivos envolvidos nessas operações e não ao povo judeu.
Ruffalo também afirmou ter “profundo amor e respeito” pelo povo judeu e destacou a influência de amigos, colegas e pessoas próximas judias em sua trajetória pessoal e profissional.
Confira a reposta completa do ator abaixo:
“A acusação de que sou antissemita é chocante e fundamentalmente desonesta. Criticar as ações do primeiro-ministro israelense, um contrato de tecnologia militar ou os executivos que o fornecem não é o mesmo que criticar o povo judeu. Esse diálogo crítico e necessário é então enquadrado de forma desonesta como sendo anti-Israel. Para ser claro, minhas visões vêm de minhas próprias convicções políticas e nunca devem ser interpretadas como hostilidade em relação ao povo judeu, pelo qual tenho um profundo amor e respeito. Tudo o que sei sobre atuação, ativismo e humanismo foi profundamente moldado pelos amigos, colegas e entes queridos judeus que foram integrais e familiares em todos os pontos da minha vida.
Essa fusão tem consequências reais para pessoas reais e para o país inteiro. Examinar os Ellisons, incluindo o negócio da Oracle construído sobre dados, tecnologia de vigilância e contratos governamentais, e a séria ameaça à liberdade editorial e a perda de meios de subsistência para milhares de famílias, é justo e necessário. O acordo de US$ 111 bilhões entregaria a uma família o controle sobre CNN, HBO e Warner Bros., apoiado em parte por dinheiro estrangeiro cujo influência nas decisões editoriais nunca foi totalmente explicada ao público.
Legisladores de ambos os lados do corredor pediram uma revisão séria de segurança nacional, e os reguladores ainda não deram ao público uma resposta real. Até que o façam, a fusão não deve prosseguir. Agora é o momento de mergulhar ousadamente em todas essas questões, não de recuar ou conceder.“
The accusation that I am antisemitic is appalling and fundamentally dishonest. Criticizing the actions of the Israeli prime minister, a military technology contract, or the executives who supply it is not the same as criticizing Jewish people. This critical and necessary dialogue…
— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 22, 2026
Críticas à fusão entre a Paramount Skydance e a Warner Bros. Discovery
A declaração do ator veio depois que um porta-voz da Paramount criticou uma publicação anterior de Ruffalo sobre a aquisição da Warner Bros. Discovery. A empresa afirmou ser “lamentável que estereótipos antissemitas sejam invocados por conta de uma disputa de negócios” e disse não tolerar “preconceito de qualquer tipo, contra ninguém”.
A Paramount também criticou o uso dos termos “genocídio” e “apartheid” por Ruffalo para se referir às questões envolvendo Israel e a Oracle. Segundo a empresa, associar essas expressões a uma transação corporativa banaliza o sofrimento relacionado a elas.
Ruffalo, por sua vez, defendeu que a discussão sobre a fusão é legítima e afirmou que o negócio de US$ 111 bilhões pode ter consequências para a indústria do entretenimento, a liberdade editorial e milhares de trabalhadores.
“Essa fusão tem consequências reais para pessoas reais e para o país inteiro”, escreveu.
O que Ruffalo havia criticado?
Antes da troca de acusações, o ator havia usado o Instagram para questionar a aquisição da Warner Bros. Discovery e a participação da família Ellison no negócio.
Ruffalo compartilhou um vídeo antigo de Safra Catz, membro do conselho da Paramount, no qual ela comentava sobre tecnologias que a Oracle usou para auxiliar o exército israelense após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023.
Na publicação, Ruffalo relacionou a Oracle, comandada por Larry Ellison, à tentativa de seu filho, David Ellison, de concluir a aquisição da Warner Bros. Discovery.
“Essas ‘tecnologias realmente profundamente assustadoras’ provavelmente serão fundidas em um dos maiores conglomerados de mídia do mundo e um dia usadas contra você”, escreveu.
Ruffalo também classificou Larry Ellison como um “oligarca clássico” e criticou a concentração de poder e riqueza provocada pela operação. Segundo ele, a fusão poderia resultar na perda de 4.500 empregos diretos na produção cinematográfica e de outros 10 mil postos indiretos, além de reduzir a concorrência e aumentar os custos para os consumidores.
O ator, que já se manifestou contra a fusão e contra a guerra em Gaza, ainda afirmou que 12 procuradores-gerais estaduais haviam entrado com uma ação para tentar impedir a operação e classificou o negócio como “catastrófico para nossa indústria cinematográfica”.
Leia a mensagem completa do ator:
“Esta é a empresa que Larry Ellison está usando para financiar a aquisição da Warner Bros por seu filho David.
Essas ‘tecnologias realmente profundamente assustadoras’ provavelmente serão fundidas em um dos maiores conglomerados de mídia do mundo e um dia usadas contra você. Veja como ela se regozija no que agora passamos a ver como um genocídio, construído sobre um sistema de opressão do apartheid alimentado pela Oracle.
Há um ditado antigo: ‘A maneira como você faz uma coisa é a maneira como faz tudo.’
De uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Alimentando algumas das forças mais destrutivas e desumanas do mundo. Por que Trump forçou essa fusão ilegal?
Larry Ellison será dono da maior parte da ‘Para Bros’. Larry é um oligarca clássico. Eles estão esmagando os trabalhadores e consolidando a riqueza do mundo para seu próprio poder e domínio concentrado.
Temos a chance de impedir isso. Há 12 procuradores-gerais estaduais processando para bloquear essa fusão. Será catastrófica para nossa indústria cinematográfica.
Haverá uma perda de 4.500 empregos diretos na produção de filmes e a perda de outros 10 mil empregos auxiliares. Fusões como essa são quase sempre ruins para os trabalhadores, consumidores e para a indústria que tendem a dominar. É um caso antitruste clássico.
Isso vai aumentar o custo da TV a cabo e achatar a concorrência. Isso significa menos opções para o nosso público. Também concentra uma enorme quantidade de controle criativo em empresas que dizem e fazem coisas como essa mulher estranha da Oracle.
Pessoas realmente profundamente assustadoras.”
Entenda a discussão
A controvérsia acontece em meio à tentativa da Paramount Skydance de concluir a aquisição da Warner Bros. Discovery, em um negócio avaliado em US$ 111 bilhões. A operação colocaria importantes marcas do setor de entretenimento sob o comando do grupo liderado por David Ellison, filho de Larry Ellison, fundador da Oracle.
Além das questões relacionadas à concorrência no mercado de mídia, a negociação também enfrenta questionamentos de autoridades norte-americanas.
É nesse cenário que Ruffalo vem ampliando suas críticas. O ator questiona os efeitos da concentração de empresas de mídia sob um mesmo grupo e, paralelamente, levanta preocupações sobre a relação entre a Oracle e o governo de Israel, especialmente em relação ao fornecimento de tecnologia utilizada pelas forças israelenses.
A Paramount, por outro lado, rejeita as acusações e afirma que as críticas de Ruffalo ultrapassam os limites de uma discussão legítima sobre a operação.
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