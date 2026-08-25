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Cultura

Mark Ruffalo alerta para desemprego em massa na fusão entre Paramount e Warner

Declaração do ator gerou resposta do estúdio

Por Giovanna Fraguito 25 ago 2026, 16h30 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h44
Mark Ruffalo
 (./Reprodução)
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Mark Ruffalo alerta para desemprego em massa na fusão entre Paramount e Warner Priorizar nos meus resultados Google

O ator Mark Ruffalo criticou publicamente a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, negócio avaliado em 111 bilhões de dólares. O ator questionou a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na operação e afirmou que a fusão pode provocar a perda de 4.500 empregos diretos na produção cinematográfica e de outros 10 mil postos de trabalho indiretos.

“Haverá uma perda de 4.500 empregos diretos na produção de filmes e a perda de outros 10 mil empregos auxiliares. Fusões como essa são quase sempre ruins para os trabalhadores, consumidores e para a indústria que tendem a dominar.” Na avaliação do ator, o negócio poderia reduzir a concorrência, aumentar os custos da TV a cabo e diminuir as opções disponíveis ao público. Ruffalo ainda criticou a concentração de controle criativo.

Segundo informações da Variety, a Paramount criticou a publicação do ator e afirmou estar “incomodada” com o uso de “estereótipos antissemitas” em uma disputa comercial. Já Mark Ruffalo rebateu a acusação e a classificou como “chocante e fundamentalmente desonesta”. Na publicação, ele relacionou o negócio a Larry Ellison, fundador da Oracle, e ao apoio da empresa a operações do Exército de Israel em Gaza, que classificou como genocídio.

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