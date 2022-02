Mark Lanegan, um dos principais nomes do grunge, morre aos 57 anos

Mark Lanegan, dono de uma voz grave e arranhada – e uma das lendas do grunge – morreu nesta terça-feira, 22, aos 57 anos, em Killarney, na Irlanda. A notícia foi divulgada pelo perfil oficial do músico no Twitter, que não informou a causa da morte. Recentemente, o cantor havia lançado um novo livro Devil in a Coma, em que relatava as sequelas que enfrentou após se contaminar com Covid, dizendo que chegou a ficar completamente surdo e entrar e sair do coma algumas vezes.

“Em uma manhã extremamente brilhante na Irlanda em março de 2021, Mark Lanegan acordou e foi até a cozinha para se servir uma xícara de café. Tendo ficado completamente surdo durante a doença que lentamente devorou ​​seu corpo doente, ele se viu chocado com costelas quebradas, incapaz de respirar. Seu corpo — carregado com uma dose gigantesca de COVID-19 — foi rapidamente levado para o Hospital Kerry com pouca esperança de sobrevivência”, diz um trecho do livro.

O cantor, que ficou conhecido como líder dos Screaming Trees, chegou a gravar também três álbuns como membro fixo do Queens of the Stone Age, e também fez uma inusitada parceria com Isobel Campbell, do grupo Belle & Sebastian. Nos últimos anos, ele seguia fazendo turnês solos.

Lanegan ganhou notoriedade no fim da década de 1980 e início de 1990 quando o grunge surgiu em Seattle, nos Estados Unidos, ao lado de grupos como Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam e Soundgarden. Naquela época, por exemplo, chegou a gravar com Kurt Cobain e Krist Novoselic numa banda chamada The Jury, que não durou mais do que duas sessões de gravações e rendeu apenas quatro músicas. Cinco anos depois, ele se juntou a Layne Staley, vocalista do Alice in Chains, e Mike McCready, guitarrista do Pearl Jam, para formar o grupo Mad Season.

Em 2015, Lanegan conversou com a reportagem de VEJA sobre a apresentação que fez em São Paulo. Na época, ele estava no Brasil para divulgar seu álbum solo Phanton Radio, lançado em 2014, e comentou sobre seu timbre vocal, afirmando que não fumava havia sete anos. “Sei que não parece que eu não fumo mais (risos). É assim que minha voz soa. Eu me sinto mais saudável, depois de fumar dois pacotes e meio de cigarros sem filtro ao dia por 26 anos. Não ter constantemente monóxido de carbono no meu corpo me ajuda bastante”, afirmou.