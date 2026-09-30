Marjorie Estiano detalha início de namoro nos bastidores de ‘Sob Pressão’

Marjorie Estiano mantém uma relação discreta com o médico e roteirista Marcio Maranhão há quatro anos. Nesta terça-feira, 29, o casal revelou detalhes dos primeiros contatos, nos bastidores de Sob Pressão (2017-2022), no programa Sem Censura. Maranhão trabalhou como consultor médico na série.

“Achava que, como consultor da série, tinha que ensinar a Marjorie a segurar as pinças e estava tudo certo. Ela me olhava: ‘Não é nisso que estou interessada’. Ela começou a pegar os instrumentais, e falei: ‘isso aqui é o bisturi, isso é a pinça, isso é porta-agulha’. Ela ficou me olhando como: ‘Não estou interessada nisso'”, contou Maranhão, aos risos.

Marjorie explicou que tinha pouco contato com a profissão e, por isso, queria ir além do conhecimento técnico. “Não só como é que se segura uma pinça. O Márcio era tudo para todos nós, da parte técnica e humana. A gente se apaixona pela medicina, pelo profissional”, relatou.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade