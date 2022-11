Marisa Orth sobre interpretar alcoólatra no teatro: ‘Toda família tem um’

Marisa Orth estrela a peça Bárbara (em cartaz no Teatro Renaissance, de São Paulo, até 11 de dezembro), baseada na autobiografia da jornalista Bárbara Gancia sobre sua luta de 30 anos contra o alcoolismo. Na produção, a atriz de 59 anos encarna uma mulher que começou a beber quando criança e que desce ao fundo do poço várias vezes, com direito a um acidente de carro que a fez perder a visão de um olho e uma série de internações em clínicas de reabilitação. Dona de um talento afiado para o drama de humor ácido, Marisa emociona e diverte a plateia com piadas autodepreciativas e momentos de busca por salvação da dependência química. Em entrevista a VEJA, a atriz fala do monólogo e reflete sobre o próprio passado. Confira:

Bárbara explora o calvário do alcoolismo. Espectadores da peça já lhe abordaram para desabafar sobre o tema? Algumas vezes, sim. Tem sempre gente que me procura no final e chora. Como é um monólogo, geralmente exibido em teatros pequenos, é possível até ouvir os choros no meio da plateia. Casos de alcoolismo e dependência química são muito recorrentes, toda família tem um e pouco se fala sobre.

Em qual gênero se sente mais confortável, na comédia ou no drama? Eu gosto muito da comédia, para mim é muito natural. Quando eu estou insegura ou tímida, vou para esse lado, conto uma piada. Minha família é engraçada, meu pai é engraçado, minha mãe era engraçada. Vamos dizer que seja natural, mas eu gosto muito também de falar sério, sou uma pessoa séria, sou uma pessoa meio trágica até, na vida real. Gosto mesmo é de uma estética de teatro, de dramaturgia em geral, comédia e drama, que eu acho que é parecida com a vida. Quando o ator tá chorando, o público tá rindo. Quando o ator tá rindo, o público tá chorando.

Como tem encarado essa fase madura da vida? Não imaginei que chegaria aqui tão bem de saúde, bonita e cheia de vontade de fazer as coisas, bastante ágil fisicamente, muito a fim de viver. Acho ótimo. Não tenho culpa do dia que eu nasci, não vou sofrer por isso. Não vieram me perguntar, entendeu. Estamos vivos e saudáveis. Tô ótima.

Carrega algum arrependimento da carreira ou vida pessoal? Vários, mas eu já esqueci. Eu sou libra com ascendente em libra. Eu costumo dizer que eu não tenho problema, tenho dilemas. Agora, escolher, para mim, é loucura. Sempre que aparece uma excelente oportunidade de trabalho, aparecem duas. É por isso que atores e artistas frequentam tanto cartomantes. Eu até parei com isso, mas já fui muitas vezes. Fico muito em dúvida. Fiz escolhas acertadas, outras nem tanto.

Em algum se irritou com o rótulo de atriz exuberante, principalmente por ter posado para a Playboy em 1997? Eu tenho muito orgulho daquela capa. Foi uma decisão engraçada, as pessoas se surpreenderam comigo. Eu não costumo ser de uma turma só. Era uma fantasia minha, então eu tenho muito orgulho daquele ensaio, acho bonito, chique. E gosto de ter vencido essa barreira, considero um grande desafio da minha carreira, foi difícil fazer, admiro modelos, porque acho tirar fotos uma arte. Gostei muito da experiência, jamais me arrependeria. As pessoas que querem me rotular, me definir, e eu adoro essa tentativa de categorização. Vocês que lutem.

Faria um ensaio sensual de novo? Até pode ser, mas não tenho muita vontade, não. Matei toda a minha vontade ali. Dá tanto trabalho, você passa tanto nervoso, é um trabalho louco. Eu não tenho mais essa necessidade. Naquela época as pessoas ficavam escandalizadas com mulheres posando peladas, mas hoje as pessoas mandam nudes de graça. Eu pelo menos fiz direito, ganhei um belo de um troco. Eu acho muito divertido quem tem vontade de me criticar. Acho que mandar nudes é até um prazer que a gente tem.

O que pensa sobre essa discussão atual a respeito do etarismo, que é o preconceito sobre pessoas mais velhas? Qual é a sua visão sobre isso agora? Eu nunca pensei sobre isso, de achar que eu era obrigada a qualquer coisa. Juro. Posso até estar passando vergonha. Outro dia teve aquela discussão sobre a Carolina Herrera dizendo que só mulheres sem classe usam cabelo longo acima dos 40 anos. Vi gente criticando e eu só pensava ‘quem quer ter classe?’. Eu cortei meu cabelo curto recentemente, mas estava uma Rapunzel até o ano passado, mas faço o que eu acho melhor. Acho genial a gente discutir sobre isso, inclusive porque é um fato objetivo de que a nossa expectativa de vida aumentou.

O país perdeu Cláudia Jimenez neste ano. Quando ficou sabendo, lhe veio alguma memória específica? A Cláudia foi muito importante na minha vida. A gente deu uma brigada no início de Sai de Baixo, mas depois a gente ficou amiga. Ela virou uma das minhas grandes amigas, parceira mesmo de trabalho. Meu filho nasceu no mesmo dia que ela, e eu acredito muito em astrologia, isso nos aproximou. Ela tinha um carinho enorme pelo João. A Cláudia era radical em sua postura, só que como meu filho, parece uma coisa de escorpiano. Muito apaixonada no sentido bom e ruim. Faz as coisas com muito ímpeto, com muita emoção misturada. Era uma mulher muito inteligente. Às vezes era nitroglicerina pura, mas eu prefiro assim do que a gente falsa.

Mas chegaram a brigar por conta do trabalho mesmo ou outras coisas? Ela estava infeliz na época de Sai de Baixo. Tanto que ela saiu rapidamente. Mas a gente passou por cima disso.

O seu posicionamento político é bem claro, contra o desmonte da cultura dos últimos anos no governo Bolsonaro. O que espera para o setor da cultura no Brasil nos próximos anos? Tenho esperanças de que melhore. O setor cultural nunca esteve construído, né? Até parece que nós tínhamos um grande império da arte e da cultura neste país e que foi demolido. Não, já era capenga, e o governo corta os incentivos à cultura, e ainda somos apedrejados, chamados de vagabundos. Manipularam os conceitos da Lei Rouanet, de forma ideológica. São questões delicadas e que precisam de conhecimento para serem debatidas. Eu acredito na retomada do setor cultural, sim.