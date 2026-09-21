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Cultura

Marisa Orth expõe bastidores de filme erótico

Atriz estrelou conteúdo em plataforma 'Amasso'

Por Flávio Monteiro 21 set 2026, 18h54 | Atualizado em 21 set 2026, 19h11
Mulher de pele clara, cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, sorri para a câmera, usando um vestido preto de renda com decote em V e mangas longas. Ela está em uma varanda com janelas de vidro, e ao fundo, vê-se uma paisagem urbana com montanhas, um lago e edifícios sob um céu nublado
A atriz Marisa Orth (Reprodução/Instagram)
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A atriz Marisa Orth usou as redes sociais no último sábado, 19, para falar sobre a experiência de gravar conteúdo adulto para a plataforma erótica Amasso. O projeto, com 10 minutos de duração, abusa da sensualidade sem qualquer teor explícito e, de acordo com Marisa, foi feito com muito cuidado.

“Filme caprichadérrimo, fui convidada para ser a primeira desse portal sensual, vamos dizer assim, direção do Gringo Cardia. Por enquanto só tem o trailer e dia 30 sai o vídeo inteiro”, disse a eterna Magda, de Sai de Baixo. “Tá lindo? Deu trabalho, tá bonito”, completou.

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