Marisa Orth expõe bastidores de filme erótico

A atriz Marisa Orth usou as redes sociais no último sábado, 19, para falar sobre a experiência de gravar conteúdo adulto para a plataforma erótica Amasso. O projeto, com 10 minutos de duração, abusa da sensualidade sem qualquer teor explícito e, de acordo com Marisa, foi feito com muito cuidado.

“Filme caprichadérrimo, fui convidada para ser a primeira desse portal sensual, vamos dizer assim, direção do Gringo Cardia. Por enquanto só tem o trailer e dia 30 sai o vídeo inteiro”, disse a eterna Magda, de Sai de Baixo. “Tá lindo? Deu trabalho, tá bonito”, completou.

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