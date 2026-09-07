Marisa Orth é criticada por envolver política em homenagem a Roney Facchini

Nesta segunda-feira, 7, Marisa Orth recebeu uma enxurrada de críticas nos comentários de uma publicação feita em seu Instagram, que tinha como objetivo homenagear e relembrar a vida e a obra do ator Roney Facchini. Forte crítico do ex-presidente Jair Bolsonaro, o artista, de 73 anos, morreu neste domingo, 6.

No texto, Marisa escreveu: “Triste é ele partir antes das eleições. Antifascista, anti-injustiça, anti-ignorância”. “Roney se foi, estamos um pouco perdidos, mas é Fernando Haddad. Estou com Roney e sigo na sua luta”, complementou a atriz.

Os comentários negativos à publicação se deram, principalmente, pela menção ao perfil do candidato petista ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, em meio ao texto de despedida para o amigo.

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Entre as críticas, muitos internautas fizeram comparações com a personagem Magda, interpretada por Marisa no programa Sai de Baixo, que era constantemente chamada de “burra” e tinha seus comentários transformados em motivo de piada pelos demais personagens. “Cala a boca, Magda”, escreveu um dos seguidores.

Outros criticaram o momento escolhido pela atriz para falar de política. “Falando de política em uma horas dessas, faça me o favor”, criticou um internauta. “Como pode uma amiga se despedir envolvendo política?”, reprovou outro.

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Por outro lado, fãs e amigos da atriz saíram em sua defesa e demonstraram apoio à manifestação. “Te apoio nessa homenagem que você faz à luta política dele”, defendeu uma seguidora. “Deixa a mulher se manifestar”, escreveu outra.

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