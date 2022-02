Marisa Monte inclui em novo show música que não cantava há mais de 20 anos

Com um show luxuoso e cinco trocas de figurinos, a cantora Marisa Monte deu início na noite desta sexta-feira, 4, em São Paulo, a sua nova turnê, Portas. O show era para ter estreado em janeiro, mas ela precisou adiar seis apresentações após ter sido contaminada com Covid-19.

A espera, no entanto, valeu a pena. Marisa apresentou um certeiro repertório que mesclou canções do novo álbum com clássicos da carreira. Do passado, entraram Ainda Bem, Beija Eu e Já Sei Namorar (dos Tribalistas). A surpresa ficou com por conta do hit Ainda Lembro, que ela não tocava ao vivo há, pelo menos, 20 anos, e entrou no repertório após pedidos dos fãs em uma enquete promovida pela artista.

No palco, Marisa demostrou um grande entrosamento com a banda. E não era para menos, durante a pandemia, todos os músicos participaram ativamente do processo de produção e composição do novo álbum. Pretinho da Serrinha, por exemplo, compôs com ela a música Elegante Amanhecer, em homenagem à Portela, escola de samba do coração da cantora. Já o baixista Dadi (dos Novos Baianos e de A Cor do Som) compôs a faixa título Portas e também A Língua dos Animais.

Uma das presenças mais marcantes, no entanto, foi a do novo parceiro musical de Marisa, Chico Brown (neto de Chico Buarque e filho de Carlinhos Brown), de apenas 23 anos, que tocou teclado, baixo, guitarra e violão e compôs com Marisa três faixas do repertório. “É um sobrinho que a vida me deu. Vi esse menino nascer”, disse Marisa. A banda também contou com Davi Moraes (filho de Moraes Moreira), com quem Marisa compôs no passado Velha Infância, também dos Tribalistas.

Conhecida por caprichar nos efeitos especiais de seus espetáculos, desta vez, Marisa apresentou um cenário com menos elementos, porém igualmente impactante. O show foi todo acompanhado de projeções de paisagens que eram exibidas em telões que preenchiam completamente o palco (o teto, o fundo e as laterais do palco), como se os músicos estivessem dentro de uma imensa caixa musical.

Ao final da apresentação, ciente do poder que um de seus maiores sucessos, Bem Que Se Quis, tem entre o público, Marisa voltou para um segundo bis sem a banda. Ela entoou apenas os primeiros versos da música, deixando que o público encerrasse a canção, enquanto ela desaparecia no fundo do palco, em uma despedida para lá de elegante. Do repertório, só faltou mesmo outro grande sucesso, Amor I Love You.

Neste sábado, 5, e no próximo final de semana (11 e 12/02), Marisa volta a se apresentar em São Paulo. Na sequência, ela embarca para uma turnê internacional com dez shows nos Estados Unidos. As apresentações no Brasil retornam apenas em abril, com 21 shows no país.

Confira o repertório completo:

Portas

Quanto Tempo

Maria de Verdade

Vilarejo

A Língua dos Animais

Infinito Particular

Prai Vermelha

Ainda Bem

Beija Eu

Totalmente Seu

Ainda Lembro

O que me Importa

Preciso Me Encontrar

Vento Sardo

A Sua

Déjà Vu

Depois

Calma

Eu Sei

Velha Infância

Seo Zé

Elegante Amanhecer

Lenda das Sereias

Você Não Liga

Na Estrada

Não Vá Embora

Magamalabares

Comida

Pra Melhorar

Já sei Namorar

Bem Que Se Quis