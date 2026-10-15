Marina Ruy Barbosa viverá motorista de aplicativo em nova novela da Globo

A próxima novela das dez da TV Globo, Romance em SP, será protagonizada por Marina Ruy Barbosa. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 14, durante o Upfront Globo 2027, evento da emissora.

O folhetim, escrito por Thelma Guedes, acompanha a história de Clarice dos Santos, uma administradora desempregada que vive na periferia de São Paulo e trabalha como motorista de aplicativo para tentar se sustentar em meio a dificuldades. A vida da protagonista passa por uma reviravolta quando ela conhece o herdeiro de uma das famílias mais influentes do universo da moda.

Com direção artística de Natália Grimberg, a novela marca a volta das produções inéditas exibidas no período noturno pela Globo. Durante o anúncio oficial da atração, Marina celebrou o retorno às novelas na emissora e brincou: “A próxima vez que eu vier a São Paulo, vai ser para viver um grande romance! E vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”.

O novo papel é o primeiro da atriz em novelas desde sua participação em Fuzuê, em 2023, quando interpretou a vilã Preciosa. Desde então, Marina atuou em outro projetos como o filme Antártida, lançado neste ano, e a série do Prime Video Tremembé. A produção está prevista para ir ao ar em abril de 2027, com cerca de 32 capítulos.

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