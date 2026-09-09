Marina Lima manda resposta afiada a Paula Burlamaqui por causa de velhice

A cantora Marina Lima, 70 anos, entrou na discussão sobre envelhecimento após a repercussão das declarações de Paula Burlamaqui, 59. Em entrevista a um podcast, a atriz afirmou que não vê aspectos positivos na passagem do tempo e classificou o envelhecimento como “o castigo do ser humano” e “uma degradação”.

A declaração não passou despercebida por Marina, que usou o X para criticar a visão da Burlamaqui. “Olha, nunca ouvi tanta tolice e gente rasa. A vida é bem mais que beleza. Vocês podem acordar? Já estão na idade”, escreveu a cantora, com um emoji de um rosto bocejando.

Marina voltou ao assunto em outra publicação, desta vez citando Paula diretamente. “Me dá uma pena dela… Coitada. A não ser que ela morra cedo, a Paula está condenada ao seu inferno particular. Fica bem”, disparou.

Durante o podcast, Paula também relatou o impacto das mudanças físicas provocadas pelo avanço da idade e mencionou cuidados como reposição hormonal, exercícios e acompanhamento médico.

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