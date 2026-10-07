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Cultura

Marido de Larissa Manoela será Leonardo, ex-sogro da atriz, em novo filme

Longa retratará a jornada da dupla do sertanejo com Leandro, que morreu em 1998

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 16h56
Uma mulher e um homem jovens sorriem para a câmera, abraçados, em frente a uma parede vermelha com luzes neon brancas. Ela tem cabelos castanhos ondulados e usa blusa preta com bolsa transversal. Ele veste camiseta branca, jaqueta escura e colar dourado
Larissa Manoela e André Luiz Frambach (Doritos/Divulgação)
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O ator André Luiz Frambach, 29, foi escalado como o sertanejo Leonardo, 63, em um filme que retratará a jornada dele ao lado de Leandro, seu parceiro musical que morreu em 1998, aos 37 anos, devido a um tumor de Askin, câncer rápido e agressivo no tórax. A obra tem produção da Paris Filmes e o título oficial é Leandro & Leonardo — Não Aprendi Dizer Adeus. Não há, até o momento, data de estreia confirmada.

Nas redes, o jovem comemorou a conquista e relembrou que já interpretou Leandro durante a infância, na série Por Toda Minha Vida, da TV Globo. Curiosamente, ele é hoje casado com Larissa Manoela, que foi nora de Leonardo entre 2015 e 2016, quando esteve em um relacionamento adolescente com o também ator João Guilherme.

“Viver o Leonardo depois de 21 anos ter vivido o Leandro… Foi com 8, foi meu primeiro personagem da vida, ‘Leandrinho’, e agora, com 29, ter esse presente que é o Leonardo! Honra máxima”, escreveu Frambach em outra publicação.

Quem fica a cargo de interpretar Leandro no novo projeto é Eduardo Borelli, que já atuou nas séries DesalmaRua Augusta.

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