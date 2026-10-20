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Cultura

Mariana Ximenes diz que levou 25 anos para viver história de amor com namorado

Atriz namora com o executivo Tiago Pessôa

Por Flávio Monteiro 20 out 2026, 13h59
Montagem de duas fotos de um casal sorrindo. À esquerda, na praia, a mulher de biquíni e faixa vermelha no cabelo abraça o homem sem camisa. À direita, em frente a um edifício histórico, a mulher usa um vestido estampado e o homem uma camisa preta
Mariana Ximenes e o namorado, Tiago Pessôa (Reprodução/Instagram)
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Mariana Ximenes diz que levou 25 anos para viver história de amor com namorado Priorize VEJA no Google

A atriz Mariana Ximenes disse ter conhecido seu atual namorado, Tiago Pessôa, ainda na adolescência, e contou como um reencontro 25 anos depois foi um ‘encontro de almas’. “Nós nos conhecemos jogando uma partida de handebol, numa competição entre colégios, isso há muito tempo… Nunca mais nos vimos. E nos reencontramos, agora, 25 anos depois. É um encontro de almas”, disse a artista em entrevista ao Gshow.

Executivo do mercado financeiro, Tiago mora nos Estados Unidos e tem vivido um romance mais discreto ao lado da atriz, que destacou a importância de manter a rotina privada. “Receber carinho é sempre muito gostoso. Sou reservada quanto à minha vida pessoal. Mas adoro receber as manifestações de afeto. Sou conectada com os meus fãs nas redes sociais, adoro trocar! Acredito em energia e, quando existe torcida positiva, o campo vibratório auxilia em nossa vida”, destaca.

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