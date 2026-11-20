Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), no quadro “um nome, uma frase”, Mariana Santos solta o verbo sobre pessoas que fazem parte de sua trajetória. Confira.

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UM NOME, UMA FRASE.

Fernanda Lima – “Amor, me deu um espaço enorme, uma colega de trabalho, apresentadora magnífica, beleza interior, vem muita coisa boa dela”.

– “Amor, me deu um espaço enorme, uma colega de trabalho, apresentadora magnífica, beleza interior, vem muita coisa boa dela”. Cláudia Souto – “Primeira novela que eu fiz foi dela, a Maria Pia em Pega Pega . Estava fazendo Zorra , ele me convidou. E essa novela foi muito importante para mim, porque ali tinha o humor que eu gostava de trabalhar. Ali eu me entendi”.

– “Primeira novela que eu fiz foi dela, a Maria Pia em . Estava fazendo , ele me convidou. E essa novela foi muito importante para mim, porque ali tinha o humor que eu gostava de trabalhar. Ali eu me entendi”. Eriberto Leão – “Um parceiro amoroso, troca genuína, um cara que é de uma elegância, de aura, de uma beleza interior enorme”.

– “Um parceiro amoroso, troca genuína, um cara que é de uma elegância, de aura, de uma beleza interior enorme”. João Emanuel Carneiro – “Cara, queria muito trabalhar com ele de novo. Foi um cara que me deu um papel muito legal nessa novela. falou de um tema muito discutido, A violência doméstica psicológica”.

– “Cara, queria muito trabalhar com ele de novo. Foi um cara que me deu um papel muito legal nessa novela. falou de um tema muito discutido, A violência doméstica psicológica”. Estela Miranda – “ela não vai lembrar de mim, mas fiz uma peça, tinha 20 anos, fui substituir uma atriz no musical Crioula , no CCBB. E tive um ensaio com ela, foi ali que minha boca secou”.

– “ela não vai lembrar de mim, mas fiz uma peça, tinha 20 anos, fui substituir uma atriz no musical , no CCBB. E tive um ensaio com ela, foi ali que minha boca secou”. Rodrigo Velloni – “O amor da minha vida, uma parceria que começou com trabalho, depois virou amizade e hoje É meu marido, a gente está junto há 11 anos. É muito amor”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).