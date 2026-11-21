Aos 50 anos, Mariana Santos está em cartaz no Rio com a peça Morra, amor, adaptação da escritora argentina Ariana Harwicz para seu próprio romance homônimo, que retrata a crise existencial de uma escritora isolada em uma casa de campo no interior da França com o marido e o filho bebê. A atriz ficou conhecida pelo grande público a partir de 2006, quanto integrou o elenco fixo do humorístico Zorra Total, na TV Globo. Em 2012, na mesma emissora, estreou no programa Amor & Sexo, na bancada da atração comandada por Fernanda Lima. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela comenta o fim da produção da TV Globo, que abordava temas tabus de forma divertida.

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“Parece que a gente retrocedeu 100 anos. Lá era uma liberdade tamanha. Conheci tanta gente, aprendi tanto. Acho que houve uma pressão moralista para acabar (com o programa), senti nitidamente na última temporada. Porque antes eram comentários incríveis, as pessoas amavam, daqui a pouco começou uma onda de moralismo muito estranha. Não sei se foi porque já tinha dado tempo, mas senti assim, vindo, acabou em 2018. Senti que estava vindo uma onda diferente, sabe? Achei estranho”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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