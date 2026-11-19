Ao ficar conhecida pelo grande público a partir de 2006, quanto integrou o elenco fixo do humorístico Zorra Total, na TV Globo, Mariana Santos, 50 anos, pode falar com propriedade sobre as transformações do gênero nos últimos anos. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela assim fala do tema:

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“Às vezes sim (me incomodava naquele momento já fazer a mulher burra ou a mulher fútil), um pouco, porque tinha personagens que precisavam estar com a saia curta. Mas era normal na época. Aquilo era fato. Mas eu tive respeito. O (diretor Mauricio) Sherman foi quem me abriu as portas. Ele foi no teatro me ver. (…) Tem coisas que vejo e falo: ‘Meu Deus do céu, que piada’. Piadas com mulheres seminuas, gays… Era uma coisa que a gente não parava para pensar. E depois a gente se incomodava e não sabia por quê. Graças a Deus a gente evoluiu”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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